Разгневанные игроки новой Call of Duty: Modern Warfare 3 случайно обрушили рейтинг оригинального шутера

Разработчики из студии Sledgehammer Games под руководством Activision выпустили новую Call of Duty: Modern Warfare 3. Из шутера доступна только сюжетная компания, но даже её хватило, чтобы вызвать волну разочарования в сообществе фанатов серии. Недовольные геймеры попытались высказать свои претензии привычным способом - низкими оценками и честными отзывами, но случайно перепутали игры.
Из странной итерации номерных частей Call of Duty, разгневанные игроки случайно набросились на Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 года. На популярных агрегаторах пользовательская оценка игры стала внезапно снижаться, и все потому что пользователи пытались оставить негативные отзывы к Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 года, но раннего доступа сделать оценку ей поставить пока нельзя.
В оценках игроки повторяют то, что уже было сказано ими по поводу новой Call of Duty: Modern Warfare 3 на других площадках. Пользователи считают постановку сюжетной компании настоящим "плевком в лицо всем фанатам". Многие убеждены, что полноценный релиз и сетевые режимы шутера не исправят общее плачевное состояние проекта.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится на ПК и консолях уже 10 ноября.
Впрочем, это всё что надо знать о тех, кто из года в год покупает калду.
это точно, всё так же отчитаются, что было продано рекордное количество копий.
автор миска риса взять статью делать писал выложить ошибки делать вычитка срать ему, надо мишочки получать быстрее читатель лох на него пофиг
У этого автора всегда так)
"мишочки"! Это божественно! 😂
"случайно"
Колдодрочиков опять развели на конвеерах? Да что ж это такое, такого же никогда не было и вот снова!!!
Если честно, то я вообще не понимаю, как можно перепутать эти 2 игры? Люди либо читать не умеют либо вообще думать не хотят.
Либо делают это осознано для того чтобы обратить внимание на актуальные проблемы серии. MW 3 в одиннадцатом году, тоже рождалась в муках.
так для этого так и называют чтоб в заблуждение ввести… нового ниче придумать не могут и доят серию путем перестановки натуральных чисел… кручу верчу колду продать хочу
Что оригинал шлак что эта. Видимо название проклято) А может руки из жопы?
в каком месте оригинал шлак?
Оригинал хотя бы был забористым экшеном. А эта новая игра - вообще никак и ни о чем.
Во всем. Мыльный гафон сосёт даже у mf2. Сюжет обрезаный отстой, а после третьей батлы стрельба и звуки оружия в mw 3 как стрельба из пластмассового автоматика.
Иди в контру играй. там этого хрючева для дурачков навалом.
Казуальность в колде - это одна из тех причин, почему мв 2019 выстрелила. Не было этой богомерзкой "реалистичности". Все было динамично, казуально и интересно. Им нужно было делать 2 и 3 часть на основе первой, прикручивая новые механики, обновляя графон и балансируя статами оружий.
До сих пор играю в онлайн mw3 2011 года. Спустя 12 лет вообще не надоедает, хотя из всех режимов жив только tdm и free for all
Купили игру? А теперь надо рушить ее и понижать ей оценки XD гениально что уж тут говорить. Зачем тогда брать если вам игра не понравилась? Обзоры бы глянули не тратили бы свое время и деньги или что у вас там чешется раз так разгромили даже оригинальную часть игры) мне как то все равно но все же обидно за оригинальную часть игры. Она многим подарила детство дело людей , толпа это сильное оружие против игроиндустрии. Вот бы так плохие проекты уничтожать там как старфилд)