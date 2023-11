Разгневанные игроки новой Call of Duty: Modern Warfare 3 случайно обрушили рейтинг оригинального шутера

Разработчики из студии Sledgehammer Games под руководством Activision выпустили новую Call of Duty: Modern Warfare 3. Из шутера доступна только сюжетная компания, но даже её хватило, чтобы вызвать волну разочарования в сообществе фанатов серии. Недовольные геймеры попытались высказать свои претензии привычным способом - низкими оценками и честными отзывами, но случайно перепутали игры.

Из странной итерации номерных частей Call of Duty, разгневанные игроки случайно набросились на Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 года. На популярных агрегаторах пользовательская оценка игры стала внезапно снижаться, и все потому что пользователи пытались оставить негативные отзывы к Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 года, но раннего доступа сделать оценку ей поставить пока нельзя.

В оценках игроки повторяют то, что уже было сказано ими по поводу новой Call of Duty: Modern Warfare 3 на других площадках. Пользователи считают постановку сюжетной компании настоящим "плевком в лицо всем фанатам". Многие убеждены, что полноценный релиз и сетевые режимы шутера не исправят общее плачевное состояние проекта.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится на ПК и консолях уже 10 ноября.