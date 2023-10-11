Для Call of Duty: Modern Warfare 3 вышло первое обновление с важными исправлениями для беты

На консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 завершился первый этап бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 3 для игроков, предзаказавших игру. Следующая бета начнется уже в ближайшее время, и специально для неё разработчики готовят первое обновление. К запуску тестирования шутера на ПК и остальных консолях обещают улучшить видимость оперативников, уменьшить задержку и исправить некоторые сбои.
Разработчики из студии Sledgehammer Games поблагодарили игроков за участие в первом бета-тесте Call of Duty: Modern Warfare 3 и за развернутые отзывы. К следующему тестированию шутера они обещают улучшить некоторые моменты игрового процесса. Игроки часто жаловались на проблемы со скольжением, сетевую задержку, плохой спавн после убийства и видимость противников. Эти аспекты будут исправлены, а вместе с этим в шутер будет добавлена дополнительная карта и новый режим игры.
Примечательно, что студия до сих пор не отреагировала на сообщения о читерах в бета-тесте. Игрокам остается только надеяться на скрытые улучшения античита, которые устранят уязвимости и не позволят испортить впечатления обычным игрокам.
Опробовать улучшения можно будет уже в этот четверг, когда будет запущен второй бета-тест Call of Duty: Modern Warfare 3. В шутер можно будет играть на ПК и консолях до 14 октября, а затем придется ждать уже релиз — 10 ноября.
Почему до 14-го? c 14 по 16 октября так же будет доступ для всех платформ, вот потом уже придется ждать релиз.