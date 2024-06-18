Pax Dei получила "в основном отрицательные" отзывы в Steam

Сегодня в Steam дебютировала игра Pax Dei от студии Mainframe Industries. Свежая MMORPG вышла в ранний доступ и уже получила более сотни отзывов. Однако разработчики не могут быть довольны ими, так как многие настоятельно советуют не покупать игру.
Напомню, что в данной игре не будет NPC. Вместо этого в средневековом фэнтезийном мире мы будем встречать только других игроков, которые также будут заниматься строительством. По этой причине разработчикам необходимо как можно большее игровое сообщество, чтобы лучше развивать свой проект.
К сожалению, с привлечением толпы желающих (по крайней мере, сразу после официального дебюта в раннем доступе) могут возникнуть проблемы. Все из-за большого количества негативных отзывов, которые могут отпугнуть потенциальных игроков.
Pax Dei получила 141 отзыв, из которых только 38% положительные. В то же время в нее играют 10 138 человек. Стоит отметить, что некоторые решили купить Pax Dei через лаунчер, доступный на официальном сайте разработчиков.
На что чаще всего жалуются игроки? Среди недостатков упоминаются, например, производительность и баги - классика современной индустрии. Другие пользователи, напротив, сообщают об отсутствии багов и добавляют, что это всего лишь ранний доступ, поэтому разработчикам еще есть над чем поработать.
Pax Dei будет находиться в раннем доступе как минимум до июня 2025 года. За стандартную версию игры вам придется заплатить 2999 pублей в Steam или 39,99 евро на сайте разработчиков.
для раннего доступа цена высока
Pax Dei – видеоигра в жанре песочницы и ММО в открытом мире. Разрабатывается студией Mainframe с марта 2019 года.
Ну что поделать. Допилять
Такое вообще должны бесплатно давать поиграть, по крайне мере пока релиза не будет
Блин, для игр вышедших в ранний доступ иметь баги это абсолютно нормально, че ныть то))
предзаказ на альфа-тест за 3000р тоже норма
Читать умеешь? Я про стоимость писал? Я сказал за баги, а додумывать не надо пожалуйста!
ранний доступ не должен быть оправданием для сырого продукта. Разработчики сами выбирают, когда выпускать игру, и если они просят за нее деньги, то обязаны предоставить хоть какой-то минимальный уровень качества.
Но ранний доступ это НЕ выпуск игры. Когда ранний доступ закончится, вот тогда будет выпуск.
Ранний доступ априори подразумевает сырой продукт. Смысл раннего доступа в возможности поддержать разработчика деньгами ДО выхода игры и не более того.
В рамках раннего доступа они обязаны предоставить только доступ к сырой игре. Ни о каком минимальном уровне качества речи быть не может априори. Это же ранний доступ. Они не просят у тебя деньги. Ты сам решаешь, давать им деньги или нет. Тебе никто не мешает НЕ давать деньги и, соответственно, НЕ играть в ранний доступ. Это сугубо твой личный выбор.
Скверно признавать, но он прав. Выпускать сырой продукт за нескромную цену - не комильфо