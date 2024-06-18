Pax Dei получила "в основном отрицательные" отзывы в Steam

Сегодня в Steam дебютировала игра Pax Dei от студии Mainframe Industries. Свежая MMORPG вышла в ранний доступ и уже получила более сотни отзывов. Однако разработчики не могут быть довольны ими, так как многие настоятельно советуют не покупать игру.

Напомню, что в данной игре не будет NPC. Вместо этого в средневековом фэнтезийном мире мы будем встречать только других игроков, которые также будут заниматься строительством. По этой причине разработчикам необходимо как можно большее игровое сообщество, чтобы лучше развивать свой проект.

К сожалению, с привлечением толпы желающих (по крайней мере, сразу после официального дебюта в раннем доступе) могут возникнуть проблемы. Все из-за большого количества негативных отзывов, которые могут отпугнуть потенциальных игроков.

Pax Dei получила 141 отзыв, из которых только 38% положительные. В то же время в нее играют 10 138 человек. Стоит отметить, что некоторые решили купить Pax Dei через лаунчер, доступный на официальном сайте разработчиков.

На что чаще всего жалуются игроки? Среди недостатков упоминаются, например, производительность и баги - классика современной индустрии. Другие пользователи, напротив, сообщают об отсутствии багов и добавляют, что это всего лишь ранний доступ, поэтому разработчикам еще есть над чем поработать.

Pax Dei будет находиться в раннем доступе как минимум до июня 2025 года. За стандартную версию игры вам придется заплатить 2999 pублей в Steam или 39,99 евро на сайте разработчиков.