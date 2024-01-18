Последнее обновление Warzone полностью сломало игру

Последнее обновление Warzone в рамках Season 1 Reloaded полностью сломало игру.

В последние несколько часов социальные сети пестрят роликами со сломанной Warzone, в результате чего Raven Software выпустила заявление о текущем состоянии игры.

Большинство ошибок, похоже, связано с новой функцией Champion's Quest, которую, по словам Raven Software, она отключила.

Raven Software написала в Twitter: "После обсуждения с нашими командами мы решили временно отключить новую функцию Champion's Quest.

На данный момент текущее состояние обновления не соответствует нашим стандартам качества и геймплея, и мы намерены оперативно решить проблемы, чтобы все игроки могли наслаждаться #Warzone в полной мере. Наша цель — всегда обеспечивать плавный и бесперебойный игровой процесс. С учетом этого мы восстановим работу Champion's Quest при первой же возможност".

Текущее состояние игры заставило популярных создателей контента Call of Duty высказать свое недовольство. Популярный стример TimTheTatMan написал в своем стриме, что "это худшее обновление, которое я когда-либо видел".

SRaven Software не назвала дату, когда эти проблемы будут исправлены.