Call of Duty: Warzone Mobile, как сообщается, собрала всего 2,3 млн долларов за две недели

Прошло две недели с момента запуска Call of Duty: Warzone Mobile, и компания AppMagic, занимающаяся анализом мобильного рынка, сделала первые выводы из результатов, которые пока выглядят весьма неутешительно. Как утверждается, с 21 марта по 4 апреля новая COD принесла доход всего в 2,3 миллиона долларов, что меньше, чем у Call of Duty: Mobile за тот же период. Учитывайте, что из выручки нужно вычесть роялти и налоги. В общей сложности Call of Duty: Warzone Mobile принесла доход в 3,1 миллиона долларов, также учитывая период мягкого запуска.

Пик расходов пришелся бы на 22 марта и составил бы всего 245,5 тысячи долларов. В последующие дни наблюдался спад, и средний дневной расход составил 140 000 долларов.

Разумеется, лидером по расходам стали США, где было потрачено 55 % от 2,3 млн долларов. За ними следуют Япония (6,9 %), Мексика (5 %), Великобритания (2,5 %) и Бразилия (2,2 %).

При этом недостатка в загрузках не было: по данным AppMagic, они достигли удивительной цифры в 20,7 миллиона, причем большая часть установок пришлась на первые три дня. Пик был достигнут 23 марта - 3,96 миллиона загрузок. В настоящее время среднее количество ежедневных установок составляет от 370 000 до 400 000.

32 % установок было сделано в США, 11,2 % - в Мексике, 6 % - в Бразилии, 6,3 % - в Великобритании и 4 % - в Индии.

Для сравнения, запуск Call of Duty: Mobile был гораздо более масштабным: за первые две недели он принес 14 миллионов долларов дохода, в среднем 1 миллион долларов в день. Кроме того, игру скачали 66 миллионов раз, причем большинство из них - в первые три дня.

Однако следует отметить, что Call of Duty: Warzone Mobile сильно отличается от Call of Duty: Mobile. Последняя является полностью самостоятельной игрой, в то время как первая допускает кросс-прогрессию с ПК и консольными версиями. Поэтому многие, возможно, просто решили не отказываться от "основных" версий игры и перейти на мобильную, и, возможно, совершили свои покупки на ПК и консоли.