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Call of Duty: Warzone Mobile 21.03.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
4.9 29 оценок

Мобильная Call of Duty: Warzone за первые дни принесла создателям 1.4 млн долларов

Gutsz
Новости

Глобальный релиз мобильной версии Call of Duty: Warzone состоялся 21 марта на устройствах под управлением iOS и Android. Аналитический портал AppMagic подвел итоги премьерного уикенда для шутера, поделившись с сообществом данными о прибыли разработчиков. Всего за четыре дня после релиза проект принес разработчикам 1.4 млн долларов.

Данные о прибыли могут показаться весьма скромными, особенно учитывая гигантские суммы у Genshin Impact и других мобильных хитов. Тем не менее эксперты индустрии отмечают в целом неплохой старт для Call of Duty: Warzone Mobile. Учитывая период с закрытым бета-тестом, игра заработала более 2.2 млн долларов.

Больше всего прибыли принесли игроки из США, которые потратили на бесплатную королевскую битву около 1.1 млн долларов, то есть составили 47% выручки Call of Duty: Warzone Mobile. Подсчеты с других регионов еще ведутся, поэтому начальная прибыль для шутера может оказаться несколько выше.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Игромэнс
которые потратили на бесплатную королевскую битву около 1.1 млн долларов

Фраза просто кайф =)

2
askazanov

А как в неё поиграть то ? )))

0