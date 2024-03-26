Мобильная Call of Duty: Warzone за первые дни принесла создателям 1.4 млн долларов

Глобальный релиз мобильной версии Call of Duty: Warzone состоялся 21 марта на устройствах под управлением iOS и Android. Аналитический портал AppMagic подвел итоги премьерного уикенда для шутера, поделившись с сообществом данными о прибыли разработчиков. Всего за четыре дня после релиза проект принес разработчикам 1.4 млн долларов.

Данные о прибыли могут показаться весьма скромными, особенно учитывая гигантские суммы у Genshin Impact и других мобильных хитов. Тем не менее эксперты индустрии отмечают в целом неплохой старт для Call of Duty: Warzone Mobile. Учитывая период с закрытым бета-тестом, игра заработала более 2.2 млн долларов.

Больше всего прибыли принесли игроки из США, которые потратили на бесплатную королевскую битву около 1.1 млн долларов, то есть составили 47% выручки Call of Duty: Warzone Mobile. Подсчеты с других регионов еще ведутся, поэтому начальная прибыль для шутера может оказаться несколько выше.