Warzone Mobile заработала на 67% меньше, чем COD Mobile

Warzone Mobile стартовала 21 марта и за первые четыре дня своего существования на рынке заработала около 1,4 миллиона долларов, свидетельствуют новые данные Pocket Gamer.

Это на 67 % меньше, чем у предшественника. Call of Duty Mobile, вышедшая в октябре 2019 года на совсем другой рынок, предшествовавший выходу COVID 19, за первые четыре дня заработала 4,2 миллиона долларов. Warzone Mobile заработала на 2,8 миллиона долларов меньше, чем COD Mobile за тот же сравнительный период.

Важно отметить, что в создании COD Mobile принимала участие компания TiMi, занимающаяся монетизацией Tencent, в то время как Warzone Mobile была сделана в основном собственными силами с привлечением других подрядчиков.

Эти новости могут не порадовать Microsoft, которая недавно приобрела Activision Blizzard King за 70 миллиардов долларов. Мобильные игры были названы главной причиной, по которой Microsoft решила купить Activision - на тот момент мобильные игры были самой прибыльной платформой для ABK. Возможно, это уже не так, но ни потребители, ни инвесторы не будут знать наверняка, поскольку Microsoft не раскрывает данные о прибыли по сегментам своего игрового подразделения.