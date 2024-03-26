Из The Callisto Protocol убрали защиту Denuvo

Сегодня издательство KRAFTON и студия Striking Distance Studios выпустили новое обновление для игры The Callisto Protocol - в нем разработчики удалили австрийскую защиту Denuvo из игры. После удаления защиты размер EXE-файла уменьшился на 230 МБ. Защиту сняли спустя 16 месяцев после релиза игры.
События игры происходят в 2320 году на погибшем спутнике Юпитера Каллисто, где игроку предстоит попытаться сбежать из тюрьмы Black Iron и раскрыть её ужасающие секреты. Главный герой, Джейкоб Ли, волею судеб оказался в этой тюрьме. Из-за странной болезни некоторые заключённые стали превращаться в чудовищ и тюрьма погрузилась в хаос. Джейкобу предстоит пробиться через самых кровожадных монстров и сделать всё необходимое, чтобы добраться до безопасного места.
Игра вышла 2 декабря 2022 на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра получила средние оценки критиков - оценка на Metacritic составляет 69 баллов.
Вот это подарочек пожимаю вам всем руку пираты УРА! УРА!
Ура!
Скоро Мы покончим с этим злом! На очереди Dead Space;)
Вот это хорошо
Ураа!) Теперь можно и с полным дубляжем пробежать)
Капитан отплываем
Вы готовы дети?, ДА КАПИТАН
Теперь можно пройти с русской озвучкой.
так я оффку на фанпай покупал за 10р с длц и накатил русозвучку и все норм работало
Играем
Патчи на оптимизацию вышли, озвучка тоже вышла, а теперь и сама игра осталась без защиты, это как второй релиз, думаю оценки у игры подрастут за счёт добродушных любителей рома и сабель.
оценки в стиме могут ставить только купившие игру
Да может кто-то и купит теперь
Ура! Ура! Ура!
жду на торрентах
Ну вот и дождались. Осталось мне дождаться, когда руки дойдут до неё )
Ну теперь можно и поиграть
Ну, пойдём в коридор...
вот длс хакнуть можно
Норм.
Как говорится, спасибо за бета-тест)
Хорошая новость для всех нас.
Ухухух, хараш харош. Новость огонь
Эх. Раньше так весело было. Взлом в кратчайшие сроки, бредовые манифесты Эмпрес. А тут просто сняли защиту, когда всем уже пофиг и всё.
Я ваш намёк понял, Крафтон:) Ну может и попробую когда нибудь поиграть, но не обещаю...
Клёво, не надо будет офку покупать что бы с русской озвучкой пройти.
я на оффку стим накатил озвучку все норм было
надеюсь когда нибудь в такой новости я все таки увижу название Atomic Heart
Не тупи, возьми гейм пасс пк на месяц за рублей 100 и пройди
я принципиально не перевариваю денуву, была б игра без денувы, купил бы. Если что ведьмак 3 полное издание года куплено и в стиме, и в гоге
лучше б ты надеялся начать норм зарабатывать и иметь возможность покупать, что хочешь а не ждать когда защиту снимут
Зачем игру покупать, говорю купи подписку за 100 рублей и пройди
как это поменяет факт наличия денувы в ней?
чёта мне пока в стиме обнова не прилетела
"Не прошло и года"
Ждём пополнение припасов на кораблях с чёрным флагом
отличная игра прошел два раза и вот не так давно прошел еще и длц
игра очень понравилась
Странно, в стим пока надпись есть
Теперь нам отсаёться оффлайн активация или удаление денуво разрабами, ломать больше некому
Купил на распродаже когда было минус 70 процентов скидка,и в принципе не жалею.Достаточно годный одиночный хоррор,с неплохим сюжетом
Где тореннт
Поднять флаг 😊
Игра классная, прошёл. На мой взгляд лучше чем Деад Спейс ремейк. Ну теперь, ждите пиратку, ещё и озвучка русская есть.
оопа, сююдааа посредственность эту
Как раз не во что играть .
может даже и фпс повысится
Когда же в Dead Space Remake снимут? Вот это была бы радость. А Каллисто - ну, такое себе, судя по видео с Ютуба...
Как-то ЕА выпускали демку по времени. Так вот кто успел забрать - до сих пор могут обойти ограничение в два часа и пройти игру, скачивая её. А так оффлайн активация за 15 рублей вполне поможет тебе пройти игру.
на фанпай дедспейс ремейк и калисто продавали за 10 р ща 20
не знаю по мне коллисто лучше в разы
дедспейс еще в 8 году на релизе не полюбил
не так давно пробовал играть не зашло совсем
Теперь можно посмотреть на этот Глисто Протокол
А что, там много глистов показывают?
Да там походу эпидемия заражения ими)
Там прям ком глистов
А кто сначала 3 минуса влепил?
Люди которые уже поиграли в гта 6 и выставили ей оценки.
капец вы отсталые, я уже гта 7 заканчиваю
из кала убрали кал
это гомнище даже не стоит места на диске, боевка вообще мусор!
о, нищита теперь поиграет
так прикол в том что на фенпай оффка как год лежит за 10р
я понмю через неделю после релиза и пару патчей купил ее за 100р
потом вот еще с длц купил за 20 )
и да многие коменты вижу когда мол взломают да игра копейки стоит )
ps. аватар тоже 20р стоит )на фанпай оффка и ассасин мираж ну если кому нужно
И сразу в комментах перепись нищебродов)
Вот он, человек который недавно по акции за 800р купил эту игру)))
Это КАЛлисто даже с бесплатной активацией не захотел проходить.