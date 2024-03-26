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The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 1 331 оценка

Из The Callisto Protocol убрали защиту Denuvo

AceTheKing
Новости

Сегодня издательство KRAFTON и студия Striking Distance Studios выпустили новое обновление для игры The Callisto Protocol - в нем разработчики удалили австрийскую защиту Denuvo из игры. После удаления защиты размер EXE-файла уменьшился на 230 МБ. Защиту сняли спустя 16 месяцев после релиза игры.

События игры происходят в 2320 году на погибшем спутнике Юпитера Каллисто, где игроку предстоит попытаться сбежать из тюрьмы Black Iron и раскрыть её ужасающие секреты. Главный герой, Джейкоб Ли, волею судеб оказался в этой тюрьме. Из-за странной болезни некоторые заключённые стали превращаться в чудовищ и тюрьма погрузилась в хаос. Джейкобу предстоит пробиться через самых кровожадных монстров и сделать всё необходимое, чтобы добраться до безопасного места.

Игра вышла 2 декабря 2022 на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра получила средние оценки критиков - оценка на Metacritic составляет 69 баллов.

70
65
Комментарии: 65
Ваш комментарий
Azer Lenkeranski

Вот это подарочек пожимаю вам всем руку пираты УРА! УРА!

25
Nick1906

Ура!

6
koolzera

Скоро Мы покончим с этим злом! На очереди Dead Space;)

0
NegativePolygon

Вот это хорошо

17
hamshut

Ураа!) Теперь можно и с полным дубляжем пробежать)

14
Ang Dark
10
valera antonov

Капитан отплываем

2
Ислам Гаджиметов

Вы готовы дети?, ДА КАПИТАН

3
EvgenyDMT

Теперь можно пройти с русской озвучкой.

9
юрий йцукен

так я оффку на фанпай покупал за 10р с длц и накатил русозвучку и все норм работало

-1
BAZKIN

Играем

6
MLShadow

Патчи на оптимизацию вышли, озвучка тоже вышла, а теперь и сама игра осталась без защиты, это как второй релиз, думаю оценки у игры подрастут за счёт добродушных любителей рома и сабель.

4
simiola

оценки в стиме могут ставить только купившие игру

1
killerhit simiola

Да может кто-то и купит теперь

1
PaPa Sierra

Ура! Ура! Ура!

3
ros789

жду на торрентах

2
Rimasted

Ну вот и дождались. Осталось мне дождаться, когда руки дойдут до неё )

1
Real Slim Shady

Ну теперь можно и поиграть

0
Nick1906

Ну, пойдём в коридор...

0
darkevil555

вот длс хакнуть можно

0
SoRaS3

Норм.

0
Hog2012

Как говорится, спасибо за бета-тест)

0
w2k

Хорошая новость для всех нас.

0
valera antonov

Ухухух, хараш харош. Новость огонь

0
Аристов--Черный

Эх. Раньше так весело было. Взлом в кратчайшие сроки, бредовые манифесты Эмпрес. А тут просто сняли защиту, когда всем уже пофиг и всё.

Я ваш намёк понял, Крафтон:) Ну может и попробую когда нибудь поиграть, но не обещаю...

0
tvorog8088

Клёво, не надо будет офку покупать что бы с русской озвучкой пройти.

0
юрий йцукен

я на оффку стим накатил озвучку все норм было

0
SkyraX

надеюсь когда нибудь в такой новости я все таки увижу название Atomic Heart

0
valera antonov

Не тупи, возьми гейм пасс пк на месяц за рублей 100 и пройди

0
SkyraX valera antonov

я принципиально не перевариваю денуву, была б игра без денувы, купил бы. Если что ведьмак 3 полное издание года куплено и в стиме, и в гоге

2
simiola

лучше б ты надеялся начать норм зарабатывать и иметь возможность покупать, что хочешь а не ждать когда защиту снимут

-5
valera antonov SkyraX

Зачем игру покупать, говорю купи подписку за 100 рублей и пройди

-1
SkyraX valera antonov

как это поменяет факт наличия денувы в ней?

0
Палыч Роков

чёта мне пока в стиме обнова не прилетела

0
DEDGAMER

"Не прошло и года"

0
SLAYЕRR

Ждём пополнение припасов на кораблях с чёрным флагом

0
юрий йцукен

отличная игра прошел два раза и вот не так давно прошел еще и длц
игра очень понравилась

0
Павел32ру

Странно, в стим пока надпись есть

0
666ANUBIS666

Теперь нам отсаёться оффлайн активация или удаление денуво разрабами, ломать больше некому

0
Freeman4890

Купил на распродаже когда было минус 70 процентов скидка,и в принципе не жалею.Достаточно годный одиночный хоррор,с неплохим сюжетом

0
impostor300
-1
Dj Dorf

Где тореннт

-1
Alexander Mu

Поднять флаг 😊

-1
riptor2012

Игра классная, прошёл. На мой взгляд лучше чем Деад Спейс ремейк. Ну теперь, ждите пиратку, ещё и озвучка русская есть.

-1
Бобровый Погребок

оопа, сююдааа посредственность эту

-2
Mad_cloud

Как раз не во что играть .

-2
IbruhmanI

может даже и фпс повысится

-2
Cidorobitch

Когда же в Dead Space Remake снимут? Вот это была бы радость. А Каллисто - ну, такое себе, судя по видео с Ютуба...

-2
neumann10

Как-то ЕА выпускали демку по времени. Так вот кто успел забрать - до сих пор могут обойти ограничение в два часа и пройти игру, скачивая её. А так оффлайн активация за 15 рублей вполне поможет тебе пройти игру.

2
юрий йцукен

на фанпай дедспейс ремейк и калисто продавали за 10 р ща 20
не знаю по мне коллисто лучше в разы

дедспейс еще в 8 году на релизе не полюбил

не так давно пробовал играть не зашло совсем

0
Случайный Игрок

Теперь можно посмотреть на этот Глисто Протокол

-3
Bartalbi Bond

А что, там много глистов показывают?

0
Случайный Игрок Bartalbi Bond

Да там походу эпидемия заражения ими)

0
MIstfeather Bartalbi Bond

Там прям ком глистов

0
Den558

А кто сначала 3 минуса влепил?

-5
Александр Дантес

Люди которые уже поиграли в гта 6 и выставили ей оценки.

0
SkyraX Александр Дантес

капец вы отсталые, я уже гта 7 заканчиваю

0
Sinmax

из кала убрали кал

-5
simiola

это гомнище даже не стоит места на диске, боевка вообще мусор!

-5
Палыч Роков

о, нищита теперь поиграет

-7
юрий йцукен

так прикол в том что на фенпай оффка как год лежит за 10р
я понмю через неделю после релиза и пару патчей купил ее за 100р
потом вот еще с длц купил за 20 )
и да многие коменты вижу когда мол взломают да игра копейки стоит )

ps. аватар тоже 20р стоит )на фанпай оффка и ассасин мираж ну если кому нужно

0
Sefirot94

И сразу в комментах перепись нищебродов)

-9
Slowery

Вот он, человек который недавно по акции за 800р купил эту игру)))

1
Нейтан Дрейк

Это КАЛлисто даже с бесплатной активацией не захотел проходить.

-17