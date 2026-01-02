ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 157 оценок

Игроки Battlefield 6 остались недовольны новой системой наград в BF Pro

Gruz_ Gruz_

Большое количество игроков Battlefield 6 выразили недовольство новым BF Pro Bonus Path, считая, что пройти его без реальных денежных затрат практически невозможно. Путь состоит всего из 10 этапов, но доступен в течение 7 дней, что делает его прохождение в нормальном режиме игры практически невозможным для большинства игроков.

По мнению многих игроков, подобная система является лишь попыткой заставить их покупать внутриигровую валюту для прохождения этапов, притом что награда за прохождение пути в итоге оказалась не столь привлекательной, как ожидалось, и больше напоминает персонажа из Call of Duty по имени Ghost.

Фанаты обвиняют Battlefield 6 в заимствовании культового образа из Call of Duty: Ghosts

Однако на этом гнев игроков не закончился, поскольку они считают, что сама система прогресса Battlefield 6 стала утомительной и несправедливой, особенно с учетом того, что важные ее особенности зависят от BF Pro, который и без того стоит дорого.

С приближением конца первого сезона многие игроки опасаются, что EA продолжит следовать тому же подходу, что еще больше ударит по популярности игры, особенно после недавней волны критики по сравнению с конкурентами, такими как ARC Raiders.

Комментарии:  3
askazanov

Подождите - это только начало, всё равно будут пропихивать какую-то дичь )

Эдик Писюкович

А зачем это вообще это покупать и проходить? Чисто купил базовую версию игры и спокойно играю.

VexedEuan

Я кстати не понял, я думал это только для прошников, но мне дали награды, хотя пишет что они заблокированы.