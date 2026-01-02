Игроки Battlefield 6 остались недовольны новой системой наград в BF Pro

Большое количество игроков Battlefield 6 выразили недовольство новым BF Pro Bonus Path, считая, что пройти его без реальных денежных затрат практически невозможно. Путь состоит всего из 10 этапов, но доступен в течение 7 дней, что делает его прохождение в нормальном режиме игры практически невозможным для большинства игроков.

По мнению многих игроков, подобная система является лишь попыткой заставить их покупать внутриигровую валюту для прохождения этапов, притом что награда за прохождение пути в итоге оказалась не столь привлекательной, как ожидалось, и больше напоминает персонажа из Call of Duty по имени Ghost.

Однако на этом гнев игроков не закончился, поскольку они считают, что сама система прогресса Battlefield 6 стала утомительной и несправедливой, особенно с учетом того, что важные ее особенности зависят от BF Pro, который и без того стоит дорого.

С приближением конца первого сезона многие игроки опасаются, что EA продолжит следовать тому же подходу, что еще больше ударит по популярности игры, особенно после недавней волны критики по сравнению с конкурентами, такими как ARC Raiders.