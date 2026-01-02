Создатели Subverse берут перерыв, но обещают когда-нибудь вернуться

Команда StudioFOW, создавшая известную игру для взрослых Subverse, опубликовала открытое письмо к своему сообществу, в котором объявила о необходимости творческого перерыва и фундаментального пересмотра подходов к разработке. Это решение последовало после выпуска крупного DLC "Раскрепощенная Селестина", который, по словам разработчиков, стал кульминацией шестилетнего труда и серьезно истощил команду.

В обращении команда выразила благодарность фанатам и рассказала о выгорании, вызванном интенсивной работой, которая отнимала время у семей и личной жизни, а также о давних проблемах индустрии.

Этот опыт серьезно истощил нас как эмоционально, так и физически. Мы провели многие часы вдали от наших семей и реальных обязанностей.

Ключевыми вызовами, заставившими студию сделать паузу, стали технологический разрыв, экономические сложности из-за цензуры и неустойчивая модель финансирования.

За это время технологии стремительно развились и оставили наши привычные методы производства старой школы далеко позади. Поэтому нам нужно время, чтобы отдохнуть и восстановить творческие силы, внимательно взглянув на окружающую обстановку. Сокращение бюджетов, угроза цензуры и сокращение инвестиций в контент для взрослых - все это требует времени, чтобы понять, как двигаться дальше, не живя на лапше быстрого приготовления. Ваша поддержка очень важна, но ее просто недостаточно для финансирования команды, работающей на полную ставку.

Несмотря на паузу, команда дала понять, что не намерена сдаваться. Будущие проекты могут сильно отличаться от Subverse, но, как обещают создатели, они будут рождены из той же страсти.

Мы снова начнем, в какой бы форме это ни происходило. То, что мы будем создавать дальше, может выглядеть иначе, может вас удивить, но это будет рождено из той же страсти, которая привела вас сюда в первую очередь. А пока от всей команды мы желаем вам прекрасного Нового года и чтобы 2026 год принес вам удовлетворение во всем, что бы вы ни выбрали.