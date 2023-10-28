Mechanics VoiceOver демонстрирует больше озвучки из The Callisto Protocol

Студия Mechanics VoiceOver подготовила новый ролик, посвящённый локализации The Callisto Protocol. В нём можно увидеть несколько новых сцен из игры. Также студия заявила, что полным ходом идёт сведение звука и тестирование локализации, а значит её выход не за горами. Озвучка для игры полностью записана.
Сами Механики пишут:
Напоминаем, что это всё ещё альфа-версия, а значит где-то надо будет что-то подправить, подвинуть, сделать погромче или потише, отредактировать субтитры под озвучку и так далее
Напоминаю, что вместе с основной игрой будет локализовано DLC Final Transmission
Шикарная игра, но только для людей, всем остальным проходить мимо, и хрень не пишите, не показывайте отсутствие своих мозгов.
Согласен.
базару нет
Игра очень не очень, но работу хорошую провели.