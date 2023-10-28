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The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 1 061 оценка

Mechanics VoiceOver демонстрирует больше озвучки из The Callisto Protocol

Алекс470

Студия Mechanics VoiceOver подготовила новый ролик, посвящённый локализации The Callisto Protocol. В нём можно увидеть несколько новых сцен из игры. Также студия заявила, что полным ходом идёт сведение звука и тестирование локализации, а значит её выход не за горами. Озвучка для игры полностью записана.

Сами Механики пишут:

Напоминаем, что это всё ещё альфа-версия, а значит где-то надо будет что-то подправить, подвинуть, сделать погромче или потише, отредактировать субтитры под озвучку и так далее

Напоминаю, что вместе с основной игрой будет локализовано DLC Final Transmission

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18
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ka4o4ek

Шикарная игра, но только для людей, всем остальным проходить мимо, и хрень не пишите, не показывайте отсутствие своих мозгов.

0
Nesh22GolgJR

Согласен.

-1
Protocol10

базару нет

0
GraF68ru

Игра очень не очень, но работу хорошую провели.

-5