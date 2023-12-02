Mechanics VoiceOver показала большой бэкстейдж по The Callisto Protocol

Дебютная игра от Striking Distance Studios.

События The Callisto Protocol происходят в 2320 году на погибшем спутнике Юпитера Каллисто, где вам предстоит попытаться сбежать из тюрьмы «Чёрная жесть» (Black Iron) и раскрыть её ужасающие секреты. Играть вам придётся за Джейкоба Ли, который волею судеб оказался в этой тюрьме.

Из-за странной болезни некоторые заключённые стали превращаться в чудовищ и тюрьма погрузилась в хаос. Джейкобу предстоит пробиться через самых кровожадных монстров и сделать всё необходимое, чтобы добраться до безопасного места.