Mechanics VoiceOver показала большой бэкстейдж по The Callisto Protocol

Со времени релиза локализации к The Callisto Protocol, от студии Mechanics VoiceOver, прошло уже четыре дня и Механики решили выложить огромный бэкстейдж, в котором 20 минут материала с актёрами, которые озвучивали Джейкоба (Сергей Пономарёв), Кейтлин Малер (Инна Королёва), Дэни Накамуру (Вероника Саркисова), Дункана Коула (Сергей Чихачёв), Леона Ферриса (Дмитрий Поляновский) и Элиаса Портера (Андрей Бархударов)
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Молодцы, шикарно озвучили.
отличная игра графен и геймплей все в норме
сюжет пойдет
вот бы алан вейк 2 перевод такой же уу закачаешься !
https://vk.com/wall-25637666_60844
GamesVoice не подкачает, уверен!
Ага, поэтому с треском провалилась, а лохотронщик Глен свалил))))
почему лохотронщик ?
графика норм сюжет пойдет атмосфера отличная звук шикарный
игра нормальная , все ждали типа как дедспейс
мне эта игра больше понравилась чем дедспейс , раз 10 пытался в нее играть еще на старте не понравилось
и как хорошо , что в игре нет никаких прокачек нет, никаких прокачек скафандра и тд
игра линейная ,больше погружение в действие и сюжет , не нужно ей все это
контрол от них же , четкий перевод
но долго делали , хотя я в игру толком не играл так смотрел как пойдет она на rtx2070super побегал пару часов и все
смотрел че там за лучи эти
спасибо вам большое , механики
Присоеденяюсь к благодарности!
Красавчики, и сами годно делают, и небольшим студиям помогают.
а па рузски можна?
"за кулисами"
Ахаха Серега пономарев, который уже достал в каждом своем видео, говорить о том, что нейросеть это тупиковая ветвь развития. Больше ничего не скажу, благодарности не услышат. Игра проходняк, играть ради голосов в этот шлак, спасибо нет.