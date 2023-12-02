на главную
об игре
The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 1 106 оценок

Mechanics VoiceOver показала большой бэкстейдж по The Callisto Protocol

Алекс470
Новости

Со времени релиза локализации к The Callisto Protocol, от студии Mechanics VoiceOver, прошло уже четыре дня и Механики решили выложить огромный бэкстейдж, в котором 20 минут материала с актёрами, которые озвучивали Джейкоба (Сергей Пономарёв), Кейтлин Малер (Инна Королёва), Дэни Накамуру (Вероника Саркисова), Дункана Коула (Сергей Чихачёв), Леона Ферриса (Дмитрий Поляновский) и Элиаса Портера (Андрей Бархударов)

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

17
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
saa0891

Молодцы, шикарно озвучили.

6
юрий йцукен

отличная игра графен и геймплей все в норме

сюжет пойдет

вот бы алан вейк 2 перевод такой же уу закачаешься !

2
Roman1987R

https://vk.com/wall-25637666_60844

GamesVoice не подкачает, уверен!

0
Гена Транквилизатор
отличная игра

Ага, поэтому с треском провалилась, а лохотронщик Глен свалил))))

-1
юрий йцукен Гена Транквилизатор

почему лохотронщик ?

графика норм сюжет пойдет атмосфера отличная звук шикарный

игра нормальная , все ждали типа как дедспейс

мне эта игра больше понравилась чем дедспейс , раз 10 пытался в нее играть еще на старте не понравилось

и как хорошо , что в игре нет никаких прокачек нет, никаких прокачек скафандра и тд
игра линейная ,больше погружение в действие и сюжет , не нужно ей все это

0
юрий йцукен Roman1987R

контрол от них же , четкий перевод

но долго делали , хотя я в игру толком не играл так смотрел как пойдет она на rtx2070super побегал пару часов и все

смотрел че там за лучи эти

0
chester321

спасибо вам большое , механики

1
Maksimall

Присоеденяюсь к благодарности!

1
SEV DRAKE

Красавчики, и сами годно делают, и небольшим студиям помогают.

1
Anefion
бэкстейдж

а па рузски можна?

0
SoRaS3

"за кулисами"

3
Richard Simons

Ахаха Серега пономарев, который уже достал в каждом своем видео, говорить о том, что нейросеть это тупиковая ветвь развития. Больше ничего не скажу, благодарности не услышат. Игра проходняк, играть ради голосов в этот шлак, спасибо нет.

0