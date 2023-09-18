Mechanics VoiceOver показала процесс записи озвучки The Callisto Protocol

Студия Mechanics VoiceOver продолжает работу над русской озвучкой The Callisto Protocol. На днях она выпустила ролик, в котором показала рабочий процесс. В ролике вы сможете оценить всех основных персонажей и услышать, как они звучат в диалоге друг с другом. Конечно же, это не финальный вариант звучания, а комбинация фрагментов с записей, но общая картинка уже явно вырисовывается.
Также рады вам сообщить, что основной сюжет полностью записан и ведётся сведение. А уже в ближайшие две недели будут записаны все оставшиеся реплики геймплея основной игры и ДАЖЕ ДОПОЛНЕНИЯ (к слову, сюжетная его часть уже тоже записана!!!).
Вы лучшие парни !
Молодцы!!!!!
Странные челы. Занимаются озвучкой непопулярных и/или всеми забытых игр. На*уя, а главное зачем...
Отлично.
не прошло и года.
ёлки палки, игра примерно на часов 6-8, там диалогов то немного, чё они уже год то переводят? если они такими темпами в дальнейшем будут работать, им никто донатить не будет, зная о сроках.
P.S: И да, я знаю что у них помимо этой игры есть и другие которые переводят, но тогда зачем берётесь за несколько игр, если не успеваете.
Скажите, а вы программист и разбирали ресурсы игры - поэтому утверждаете, какой там объем звука на озвучку? Или может заценили перевод дополнения игры, который кривой, мягко говоря, и для описания сего текста мата будет мало и такое под озвучку вообще выдавать невозможно?
Думаю, они и сами не ожидали, что будет так много работы. Зря нахватали всего сразу. По некоторым проектам сроки еще летом прошли, а озвучки все нет.
Игра полный проходняк , но с русской озвучкой может и попробую потом допройти её)))
смысл ее озвучивать если она стоит конских денег, а взлома нет и вообще игра на 1 раз?
Активацию купи за 100р
И ведь кто-то все равно задонатил. O_o
а главное зачем?
Уже появились нейросети, которые могут переводить, сохраняя голоса и интонации оригинальных актеров.
https://youtu.be/P6oZTqnzVvI?si=Yho9eVa4-Uxv7B2w
как же раньше мы жили без этой информаци? Выходили озвучки без этого всего и не засирали интернет. Теперь же надо проявить вот мы какие и ради этого забить инет. Может хватит этого хлама? Уже делайте озвучки без инфы