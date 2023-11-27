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The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 1 081 оценка

Mechanics VoiceOver выпустила озвучку The Callisto Protocol

Алекс470
Новости

Студия Mechanics VoiceOver, занимающаяся локализациями игр, опубликовала долгожданную озвучку The Callisto Protocol

Сами Механики пишут:

Вот и наступил долгожданный момент релиза одного из наших ключевых проектов в этом году! Да, дамы и господа, этот день настал, русская озвучка для The Callisto Protocol уже доступна для всех желающих!

Проект оказался довольно сложным и в нём нашлось множество подводных камней, но обо всём этом мы расскажем чуточку позже, может даже сделаем что-то наподобие "Дневника локализатора". Как думаете, стоит? Интересно вам узнать различные моменты при разработке локализации?

Ну а пока давайте просто порадуемся релизу, который состоялся благодаря вам и вашей поддержке, дорогие подписчики. Очень надеемся, что вы останетесь довольны нашей работой, и ждём ваших комментариев.
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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
komrad.tzar

Поздравляю!

3
Юркец

ток сегодня бегал в нее, теперь и озвучку можно поставить)

1
NIGА

Осталось Акк купить за три копейки.

0
B e s i k

Если с выходом озвучки ещё и взломают то это будет вообще гуд

-1
Strong Steel

А может и сами разработчики уберут денуво, учитывая то, что 2 декабря игре уже будет год, как вышла в релиз

0
gopnik741

На шитую ps4 интересно можно поставить?

-1