Mechanics VoiceOver выпустила озвучку The Callisto Protocol

Студия Mechanics VoiceOver, занимающаяся локализациями игр, опубликовала долгожданную озвучку The Callisto Protocol
Сами Механики пишут:
Вот и наступил долгожданный момент релиза одного из наших ключевых проектов в этом году! Да, дамы и господа, этот день настал, русская озвучка для The Callisto Protocol уже доступна для всех желающих!
Проект оказался довольно сложным и в нём нашлось множество подводных камней, но обо всём этом мы расскажем чуточку позже, может даже сделаем что-то наподобие "Дневника локализатора". Как думаете, стоит? Интересно вам узнать различные моменты при разработке локализации?
Ну а пока давайте просто порадуемся релизу, который состоялся благодаря вам и вашей поддержке, дорогие подписчики. Очень надеемся, что вы останетесь довольны нашей работой, и ждём ваших комментариев.
Поздравляю!
ток сегодня бегал в нее, теперь и озвучку можно поставить)
Осталось Акк купить за три копейки.
Если с выходом озвучки ещё и взломают то это будет вообще гуд
А может и сами разработчики уберут денуво, учитывая то, что 2 декабря игре уже будет год, как вышла в релиз
На шитую ps4 интересно можно поставить?