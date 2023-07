В PlayStation Plus добавили пробную версию The Callisto Protocol

В расширенные подписки PlayStation Plus Premium и Extra добавили пробную версию The Callisto Protocol — хоррора от создателя Dead Space Глена Скофилда. Пользователи смогут сыграть в игру в течение часа — за это время они получат общее представление о сюжете экшена.

C недавнего времени игровое подразделение Sony начало активно добавлять в расширенные подписки PlayStation Plus пробные версии игры. С начала 2023 года их получили The Last of Us: Part 1, Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem, Persona 5 Royal, Hogwarts Legacy и многие другие тайтлы.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.