Полная версия умопомрачительной научно-фантастической стратегии Cantata выходит 15 августа ©

Modern Wolf и Afterschool Studio объявили, что научно-фантастическая стратегическая игра Cantata официально покинет ранний доступ в Steam 15 августа 2023 года. Эта красочная пошаговая эпопея отправляет игроков на передовую истерзанной войной чужой планеты, где вас ждут более 27 часов сюжетного контента, уникальный саундтрек и инструменты для создания новых карт и режимов. самостоятельно или в мультиплеере.

Захватывайте регионы, стройте сооружения, расширяйте свою армию и многое другое. В Cantata вы будете сражаться за превосходство в качестве одной из трех уникальных научно-фантастических фракций в определяющем жанр приключении, сочетающем в себе возможности игр Grand Strategy с пошаговыми стычками классических игр Tactics. Воплощенные в жизнь благодаря красивому искусству, музыке и тексту, созданным вручную, игроки могут доминировать в коварном мире Shoal в девяти полностью авторских сюжетных кампаниях, включая три новые главы для выпуска.

Выйдите за рамки истории, как в сетевой, так и в локальной многопользовательской игре, создайте свое собственное поле битвы и бросьте вызов своим друзьям с помощью многофункционального редактора карт и режима схватки. Будете ли вы расширять знания Кантаты для себя или создадите что-то совершенно новое? Судьба Шола скоро будет в ваших руках.