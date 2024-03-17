Вышел новый трейлер стратегической игры Capes

Capes это пошаговая стратегия о супергероях, в которой игроку предстоит собрать команду персонажей и спасти город. Выполняя сюжетные и патрульные миссии, вы можете выбирать, стоит ли сосредоточиться на истории или же неспешно искать побочные задания и открывать новых героев, зарабатывать очки навыков и завершать испытания.
В новом трейлере представлены разнообразные аспекты геймплея, хотя в основном он посвящен одному из супергероев , Rebound. В ролике демонстрируется стиль игры данного персонажа и его способности в битвах.
Планировалось, что проект будет выпущен в 2023 году, однако осенью его перенесли на 2024 год. На данный момент точная дата релиза игры Capes не объявлена. Согласно информации на странице в Steam, Capes будет иметь русскоязычную локализацию с момента запуска.
капец она настолько стратегическая что добавь туда автобой и убрав клетки это упростило бы все и сэкономило бы время игрокам ....