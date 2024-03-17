Вышел новый трейлер стратегической игры Capes

Пошаговая стратегия о супергероях, в которой вы должны собрать команду из разных персонажей и освободить город от зла.

Вы можете выбирать, какие миссии выполнять — сюжетные или патрульные. Также в игре есть побочные задания, которые дадут вам возможность получить очки навыков и узнать больше о личных историях персонажей.

Игра позволяет вам нанимать новых героев, которые имеют свои уникальные силы и способности. Вы должны учитывать стиль каждого героя и использовать его в бою. Вы также можете применять особые атаки, которые могут изменить ход битвы.

В каждой миссии можно использовать до 4 героев.