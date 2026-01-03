Бывший разработчик Rockstar считает, что ремастер GTA 4 обойдется дорого

Вокруг ремастера GTA 4 ходят слухи: после Red Dead Redemption игра могла бы получить обновлённую версию. Сейчас GTA 4 недоступна на PS4 и PS5, а ПК-версия не впечатляет, что делает переиздание особенно привлекательным вариантом.

Но полноценный ремастер GTA 4 может оказаться сложнее, чем кажется. По словам человека, ранее работавшего над проектом, обновление графики и кат-сцен потребует значительных вложений и усилий со стороны Rockstar, и бюджет может оказаться сопоставимым с оригинальной разработкой.

Атмосфера и общая концепция GTA 4 остаются одними из лучших в серии, поэтому многие фанаты до сих пор мечтают вернуться в Либерти-Сити.

Оббе Вермей в своём твиттере поделился мыслями о возможном ремастере: обновление графики и кат-сцен потребует серьёзной работы, чтобы привести игру в соответствие с современными стандартами.

По словам Вермейа, Rockstar стоит выпустить ремастер, но только если удастся достойно представить игру. Он считает, что задача потребует значительных инвестиций, возможно сопоставимых с бюджетом оригинала.

Стоимость разработки GTA 4 в 2008 году составляла примерно 100 миллионов долларов. Значительная часть средств ушла на создание собственной технологии движка студии, что сделало игру одной из самых технологически совершенных в открытом мире на тот момент.

Чтобы сделать ремастер конкурентоспособным на современном рынке, возможно придётся вложить сумму, близкую к начальному бюджету разработки. Rockstar может отказаться от таких затрат, но если всё же примет решение — важно подойти к процессу правильно. -Оббе Вермей

Поскольку игра разрабатывалась под PS3 и Xbox 360, современная версия потребовала бы больше работы, чем стандартный ремастер PS4. Однако примеры Red Dead Redemption и LA Noire, которые уже вышли на нынешних консолях, показывают, что аналогичный подход к GTA 4 возможен.

Слухи о ремастере появлялись неоднократно. Пока серьёзных подтверждений нет, но Rockstar не чужда неожиданные анонсы.