Бывший разработчик Rockstar считает, что ремастер GTA 4 обойдется дорого

Вокруг ремастера GTA 4 ходят слухи: после Red Dead Redemption игра могла бы получить обновлённую версию. Сейчас GTA 4 недоступна на PS4 и PS5, а ПК-версия не впечатляет, что делает переиздание особенно привлекательным вариантом.
Но полноценный ремастер GTA 4 может оказаться сложнее, чем кажется. По словам человека, ранее работавшего над проектом, обновление графики и кат-сцен потребует значительных вложений и усилий со стороны Rockstar, и бюджет может оказаться сопоставимым с оригинальной разработкой.
Атмосфера и общая концепция GTA 4 остаются одними из лучших в серии, поэтому многие фанаты до сих пор мечтают вернуться в Либерти-Сити.
Оббе Вермей в своём твиттере поделился мыслями о возможном ремастере: обновление графики и кат-сцен потребует серьёзной работы, чтобы привести игру в соответствие с современными стандартами.
По словам Вермейа, Rockstar стоит выпустить ремастер, но только если удастся достойно представить игру. Он считает, что задача потребует значительных инвестиций, возможно сопоставимых с бюджетом оригинала.
Стоимость разработки GTA 4 в 2008 году составляла примерно 100 миллионов долларов. Значительная часть средств ушла на создание собственной технологии движка студии, что сделало игру одной из самых технологически совершенных в открытом мире на тот момент.
Чтобы сделать ремастер конкурентоспособным на современном рынке, возможно придётся вложить сумму, близкую к начальному бюджету разработки. Rockstar может отказаться от таких затрат, но если всё же примет решение — важно подойти к процессу правильно. -Оббе Вермей
Поскольку игра разрабатывалась под PS3 и Xbox 360, современная версия потребовала бы больше работы, чем стандартный ремастер PS4. Однако примеры Red Dead Redemption и LA Noire, которые уже вышли на нынешних консолях, показывают, что аналогичный подход к GTA 4 возможен.
Слухи о ремастере появлялись неоднократно. Пока серьёзных подтверждений нет, но Rockstar не чужда неожиданные анонсы.
Учитывая что они с одной ГТА онлайн получают столько, сколько хватит на производство 5 AAA игр то его слова выглядят смешно
Бизнес не так работает как ты думаешь
если дорого пусть сразу ремейк делают
Если отдать индусам, то ни очень то и дорого
А потом опять ждать 3 года, когда прикрутят классическое освещение.
А может и раньше, кто знает
что бы они опять вместо GTA игру про Росомаху сделали )
фанаты уже за них всю работу сделали... РОКСТАРАМ и 2К можно не напрягаться
Они никогда не против продать по новой на каждую современную консоль.
Чë он лепит fusion фикс вышел недавно по-сути фан remastered бесплатный который в код игры уставливаеися в 2 клика и чинит 90 процентов багов и проблем ПК порта добовляет улчшаненные эффекты отражения тени чинит в том числе ,и катсцены и это всë бесплатно а они даже не могут тупо переиздать игру как было с RDR даже халтурное HD переиздание сделать. Хотя LA Noire его получала не самая продоваемая игра. Даже средний ремастер обойдëтся в копейки учитывая доходы от RDR 2 и 5ки .
Radio Downgrader23.05.2025 / FusionFix4.0.5 / Various Fixes2.2 / Trilogy Characters Fixes15.12.2024-custom / EFLC Vehicle Addon Pack For GTA IV1.2 / Console Visuals2.0.3c / Improved Animations Pack28.06.2024 / Restored Pedestrians1.8 / Various Pedestrians Actions1.7 / Restored Trees Position16.10.2025 / More Visible Interiors1.7.1 / Higher Resolution Miscellaneous Pack2.0 / Project Glass11.04.2025 / Vehicle Pack2.1 / Potential Grim15.01.2024 / Fidelity Popcycle1.0 / Bullet Penetration - Minimal Edition / Yes Way On The Subway / Xbox Rain Droplets26.10.2025 / Beta-Inspired Bank of Liberty / Dodgy Doc - Higher Quality / High Quality Pigeons / Resized Blista Compact / Player Outfit Texture Fixes / Fixed Suit Display in Perseus / Schottler Parked Vehicles Fix / TBoGT: Blade Fix / Plane Flight Path Improvements / IV Bikers in Episodes voice sets fix / Pistol Iron Sight Fi / Liberty Ferry Terminal - Waiting Room Sign Fix / Sugar Chomps - Separate Signs / Luis' Helmet Reflections Fix / Luis' Bag Texture Fix / Johnny's Shoe Texture Fix / Replaced Esperanto by Roman's Taxi in Cab Depot / Reduced Traffic Screech (Audio Tweak) / Menu Art Fix / GTA V's fxdecals / TBoGT timecyc with DoF and Bloom / GTA V-like visualSettings.dat / Consistent Pump Shotgun / Higher Res Radio Logos In-Game and Higher Res Radio Logos Menu
Более менее можно играть.
LA Noire
Не помешал бы годный ремастер
Вообще то он был но только на пс4 и xbox one.
Там не нужен ремастер, надо допатчить игру и научить движок задействовать все ядра современных процессоров
Ну это нужно скатиться до уровня беседки, а по нормальному нужно брать версию с консоли и делать нормальный порт, на пк отсутствует текстуры за столько времени не фига не исправили и это с фиксом, но кокстар пофиг.
Лишь пример возможно таких косяков ещё больше.
2 человека делающие моды на 4-рку такие ну да ну да я потратил только время.
Полированное гвно остается гвном, поэтому зря только ресурсы тратить.
Ждём. Ремейк. ГТА 4. Новая часть ГТА 6, и. RED DEAD REDEMPTION 3 ,❤️🔥😉👍
Я не жду ремейка. Так как существует топовая сборка от Джиллиан, а именно Gillian's GTA IV Modding Guide. Никакого васянства, только моды, которые идеально дополняют ванильный опыт игры.
С пиратками дружит?
Таки да. Дружит только с версией 1.2.0.59, там точно пиратка подойдёт. Просто нужно распаковать и запустить игру, ничего настраивать не нужно. А вот с 1.0.8.0 всё посложнее, там нужна лицензия, и желательно Steam. Я специально ради этого купил игру на Плати.Маркет, она была по акции, успел урвать за 500 рублей.