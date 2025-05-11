Издатель "Приключения Капитана Блада" призвал не судить игру по современным стандартам

Олег Клаповский, один из основателей издательства SNEG, прокомментировал сдержанные отзывы о переиздании экшена «Приключения Капитана Блада», появившегося в продаже 6 мая. Игра набрала 57 баллов на Metacritic, основываясь на рецензиях обозревателей. Клаповский считает, что критики изначально неверно оценили Captain Blood.

По словам управленца, если сравнивать «Приключения Капитана Блада» с современными проектами, её рейтинг может быть на уровне 3-4 баллов. Однако, такой подход, по его мнению, ошибочен. Разработка игры, имевшей сложную судьбу, планировалась к релизу в конце 2000-х, и оценивать её нужно, исходя из стандартов того времени.

«Если судить по сегодняшним меркам, я бы поставил игре очень низкий балл, около 3-4. Но в ней есть своя неповторимая прелесть, уникальные особенности и недостатки, характерные для той эпохи. Если же рассматривать её в контексте игр того времени, то я бы оценил её в 7,5 баллов из 10», – заявил соучредитель SNEG.

В Steam пользователи отнеслись к игре более тепло, оставив в основном положительные отзывы, в отличие от прессы.