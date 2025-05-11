Издатель "Приключения Капитана Блада" призвал не судить игру по современным стандартам

Олег Клаповский, один из основателей издательства SNEG, прокомментировал сдержанные отзывы о переиздании экшена «Приключения Капитана Блада», появившегося в продаже 6 мая. Игра набрала 57 баллов на Metacritic, основываясь на рецензиях обозревателей. Клаповский считает, что критики изначально неверно оценили Captain Blood.
По словам управленца, если сравнивать «Приключения Капитана Блада» с современными проектами, её рейтинг может быть на уровне 3-4 баллов. Однако, такой подход, по его мнению, ошибочен. Разработка игры, имевшей сложную судьбу, планировалась к релизу в конце 2000-х, и оценивать её нужно, исходя из стандартов того времени.
«Если судить по сегодняшним меркам, я бы поставил игре очень низкий балл, около 3-4. Но в ней есть своя неповторимая прелесть, уникальные особенности и недостатки, характерные для той эпохи. Если же рассматривать её в контексте игр того времени, то я бы оценил её в 7,5 баллов из 10», – заявил соучредитель SNEG.
В Steam пользователи отнеслись к игре более тепло, оставив в основном положительные отзывы, в отличие от прессы.
Ну так то да. Если сравнивать ещё и с Atari или 8-bit NES, так вообще шедевр неповторимости.
слушай выпускают же пиксельный кал, который из 80-х
Ну да ну да.
Например Hotline Miami или Terminator 2D: NO FATE.
Пиксельный кал. Или это другое?
да-да пиксельный кал
Тогда какого хрена она делает в 2025-м?
Полностью согласен! Теперь выставите цену исходя из стандартов того времени, рублей в 500.
Ну так а кто этим позиционированием должен заниматься, игроки? Вы игру продаете, доносите до аудитории.
Я, конечно, купил игру и респектую снегу за возвращение блейдс оф даркнесс и прочей олдовой темы, но хоть какая-то реклама не помешала бы.
Не ну тут то понятно
Интересно было бы узнать у кого сейчас права на незаконченную игру Axel Rage и вообще могут ли её возродить?
не могут, тут слитый билд они допилили кое как, а там игра не законченная. Эпохи аж пс 2
А что не так? Играл в слитую недопилиную версию, и она была весьма приятной, даже несмотря на то, что слэшеры не мой жанр. Или они умудрились испортить то, что было?