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Captain Blood 06.05.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.3 149 оценок

Издатель "Приключения Капитана Блада" призвал не судить игру по современным стандартам

Simple Jack Simple Jack

Олег Клаповский, один из основателей издательства SNEG, прокомментировал сдержанные отзывы о переиздании экшена «Приключения Капитана Блада», появившегося в продаже 6 мая. Игра набрала 57 баллов на Metacritic, основываясь на рецензиях обозревателей. Клаповский считает, что критики изначально неверно оценили Captain Blood.

По словам управленца, если сравнивать «Приключения Капитана Блада» с современными проектами, её рейтинг может быть на уровне 3-4 баллов. Однако, такой подход, по его мнению, ошибочен. Разработка игры, имевшей сложную судьбу, планировалась к релизу в конце 2000-х, и оценивать её нужно, исходя из стандартов того времени.

«Если судить по сегодняшним меркам, я бы поставил игре очень низкий балл, около 3-4. Но в ней есть своя неповторимая прелесть, уникальные особенности и недостатки, характерные для той эпохи. Если же рассматривать её в контексте игр того времени, то я бы оценил её в 7,5 баллов из 10», – заявил соучредитель SNEG.

В Steam пользователи отнеслись к игре более тепло, оставив в основном положительные отзывы, в отличие от прессы.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Diablonos

Ну так то да. Если сравнивать ещё и с Atari или 8-bit NES, так вообще шедевр неповторимости.

8
gilian137

слушай выпускают же пиксельный кал, который из 80-х

2
Yoshemitsu gilian137

Ну да ну да.

Например Hotline Miami или Terminator 2D: NO FATE.

Пиксельный кал. Или это другое?

gilian137 Yoshemitsu

да-да пиксельный кал

UnhappyYegor
5
Ольга Бузова
Разработка игры, имевшей сложную судьбу, планировалась к релизу в конце 2000-х, и оценивать её нужно, исходя из стандартов того времени.

Тогда какого хрена она делает в 2025-м?

3
GoliafJx
Разработка игры, имевшей сложную судьбу, планировалась к релизу в конце 2000-х, и оценивать её нужно, исходя из стандартов того времени.

Полностью согласен! Теперь выставите цену исходя из стандартов того времени, рублей в 500.

1
GraF68ru

Ну так а кто этим позиционированием должен заниматься, игроки? Вы игру продаете, доносите до аудитории.

Я, конечно, купил игру и респектую снегу за возвращение блейдс оф даркнесс и прочей олдовой темы, но хоть какая-то реклама не помешала бы.

vertehwost

Не ну тут то понятно

GennadijK

Интересно было бы узнать у кого сейчас права на незаконченную игру Axel Rage и вообще могут ли её возродить?

Hall_1920

не могут, тут слитый билд они допилили кое как, а там игра не законченная. Эпохи аж пс 2

BrokVud

А что не так? Играл в слитую недопилиную версию, и она была весьма приятной, даже несмотря на то, что слэшеры не мой жанр. Или они умудрились испортить то, что было?