Carmageddon возвращается! Rogue Shift обещает кровавый гоночный хаос

Студия 34BigThings официально анонсировала Carmageddon: Rogue Shift — новую roguelite-гоночную экшен-игру для PC, которая выйдет в Steam. Полное раскрытие проекта запланировано на 4 декабря, когда разработчики обещают впервые показать геймплей и раскрыть ключевые детали.
Интересно, что в Steam игра отображается под зачёркнутым названием, однако история приложения в SteamDB подтверждает её исходное имя — Carmageddon: Rogue Shift. На странице проекта доступно загадочное описание, частично скрытое блоками, но уже ясно, что игроков ждут динамичные боевые гонки, процедурные испытания, смертельные трассы и фирменная жестокость серии.
Rogue Shift станет новым витком культового Carmageddon, предлагая гонки на выживание, сражения с ордами врагов и непрерывную эскалацию хаоса в лучших традициях франшизы.
Ого, это Мы одобряем! А то в это жанре и игр то почти нет!
Новый кармагедец, это хорошо.
Одна из моих первых игрна ПК. Очень веселая была 😂
Даа было время,карма 1 крутяк,затем 2 часть (это лучшее что было для меня) , ну и TDR2000 но он не вышел совсем..хотя когда релиз был,сколько то играл )) а тот который новый,хз,не зашел,по атмосфере и всему даже и не напомнило,а тут интересно что будет!
Тоже пробовал последние части , дропнул обе через 5 минут , ну вот совсем не то . Лучше поиграть в первые части , но это больно в плане графики и возни с запуском на актуальном железе , я пробовал и так и не понял как поменять разрешение на полный экран , картинка как на телефоне была маленькая )
Согласен)) так же) где то год назад проходил carma2 но было больно да)) и экран был во всю но там жопа на 2к в целом)))
лучше дождаться настоящий Кармагеддон )
выхода как в первом Carmageddonе я жду а не то что было потом
КАРМАГЕДОН ВЕРНУЛСЯ!
Ну, следом должны выйти Карма Rogue Hot Pursuit и Rogue Most Wanted ))