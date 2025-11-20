Carmageddon возвращается! Rogue Shift обещает кровавый гоночный хаос

Студия 34BigThings официально анонсировала Carmageddon: Rogue Shift — новую roguelite-гоночную экшен-игру для PC, которая выйдет в Steam. Полное раскрытие проекта запланировано на 4 декабря, когда разработчики обещают впервые показать геймплей и раскрыть ключевые детали.

Интересно, что в Steam игра отображается под зачёркнутым названием, однако история приложения в SteamDB подтверждает её исходное имя — Carmageddon: Rogue Shift. На странице проекта доступно загадочное описание, частично скрытое блоками, но уже ясно, что игроков ждут динамичные боевые гонки, процедурные испытания, смертельные трассы и фирменная жестокость серии.

Rogue Shift станет новым витком культового Carmageddon, предлагая гонки на выживание, сражения с ордами врагов и непрерывную эскалацию хаоса в лучших традициях франшизы.