Для Cartel Tycoon стало доступно дополнение San Rafaela с 12 новыми регионами и совершенно новой сюжетной кампанией ©

Cartel Tycoon, криминальный бизнес-симулятор выживания от разработчика Moon Moose и издателя tinyBuild, расширяет незаконные операции с помощью DLC «San Rafaela», который теперь доступен на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.

Отправьтесь на берег океана вместе с самым амбициозным на сегодняшний день дополнением Cartel Tycoon: San Rafaela. Исследуйте дюжину совершенно новых регионов, более чем в два раза превышающих размер основной игры, наполненных пышными тропическими лесами и спящими вулканами. Используйте новые игровые системы, чтобы построить империю наркотиков, с помощью новых и возвращающихся персонажей, чтобы получить еще больше драмы и интриги.

Захватывающий состав персонажей будет либо способствовать, либо препятствовать расширению бизнеса. В этом городе процветает политика, а это означает, что тщательный выбор вариантов диалога имеет решающее значение для окончательного определения судьбы главаря картеля.

Уклоняйтесь от правоохранительных органов и участвуйте в контрабандных операциях через водоемы Сан-Рафаэлы, которые предлагают обширную сеть водных путей для перевозки бесчисленных килограммов наркотиков через линии противника. Осторожно нанимайте паромы, чтобы торговать подальше от любопытных глаз соперничающих банд и расширять операции на океаны для дальнейшего расширения империи.