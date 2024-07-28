Свежий тизер CarX Street намекает на скорый дебют ПК-версии

Отечественная гоночная игра CarX Street продолжает набирать обороты в своём движении к релизу на персональных компьютерах. Недавно разработчики представили второй тизер-трейлер, который не только подогрел интерес фанатов, но и намекнул на скорый дебют долгожданной ПК-версии.

Этот тизер хоть и не раскрывает точной даты релиза, однако содержит многообещающее слово «скоро». Это позволяет предположить, что работа над ПК-версией вступила в завершающую стадию. Таким образом, ожидание поклонников игры, вероятно, подходит к концу.

А пока идёт работа над версией для компьютеров, разработчики не забывают и о мобильных игроках. Недавно было выпущено крупное обновление для iOS и Android, которое добавило новый контент и улучшило игровой процесс.