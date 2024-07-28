Свежий тизер CarX Street намекает на скорый дебют ПК-версии

Отечественная гоночная игра CarX Street продолжает набирать обороты в своём движении к релизу на персональных компьютерах. Недавно разработчики представили второй тизер-трейлер, который не только подогрел интерес фанатов, но и намекнул на скорый дебют долгожданной ПК-версии.
Этот тизер хоть и не раскрывает точной даты релиза, однако содержит многообещающее слово «скоро». Это позволяет предположить, что работа над ПК-версией вступила в завершающую стадию. Таким образом, ожидание поклонников игры, вероятно, подходит к концу.
А пока идёт работа над версией для компьютеров, разработчики не забывают и о мобильных игроках. Недавно было выпущено крупное обновление для iOS и Android, которое добавило новый контент и улучшило игровой процесс.
Очень странная студия, помню, делал им ТЗ на тим лида, отправил, ждал ответа, тишина. Потом пишу: «Ну что?» — «Ой, мы потеряли ваше ТЗ, сейчас глянем, да всё отлично, но мы взяли другого, может, хотите просто мидом». Ок, ладно, давайте мидом, раз жильё оплачиваете в Москве. Жду ответа, проходит неделя — тишина. Опять пишу: «Ну что там?» — «Ой, мы решили, что тим лид нам обоих заменит».
А гна ПК они уже год свою поделку выпустить обещают
А почему действие происходят не в России а опять Америке) фальшивка а не отечественная