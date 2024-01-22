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CarX Street 22.04.2022
Мультиплеер, Гонки, Автомобили
6 23 оценки

Вышел тизер PC-порта гоночной аркады CarX Street от российских авторов

Simple Jack
Новости

Российская студия CarX Technologies выпустила тизер PC-версии гоночной аркады CarX Street. Весной авторы проведут закрытое бета-тестирование игры, а затем выпустят ее в ранний доступ в Steam.

В CarX Street игрокам предстоит кататься на спорткарах по мегаполису, горным серпантинам и прибрежным хайвеям. Также в гоночной аркаде доступен детальный тюнинг машины. Для запуска игры понадобится PC с процессором Intel Core i5-4590, видеокартой NVIDIA GeForce 950GT и 4 ГБ ОЗУ.

Дата выхода гонки не сообщается. Также разработчики не сказали, станет ли игра условно-бесплатной, как ее мобильная версия, или же будет распространяться на платной основе.

CarX Street доступна на iOS и Android. В App Store у игры 4,4 балла из 5, а в Google Play — 3,7 из 5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Richard Simons

3,7 это вообще позор по сути.

2
Мур Мур lamour

Посмотрел на ютубе что это. Красивые обработанные скрины, плюсы на этом закончились.

2
Zlobin_Evgeny

ну поглядим, что у них получится пока не понятно

0