Вышел тизер PC-порта гоночной аркады CarX Street от российских авторов

Российская студия CarX Technologies выпустила тизер PC-версии гоночной аркады CarX Street. Весной авторы проведут закрытое бета-тестирование игры, а затем выпустят ее в ранний доступ в Steam.
В CarX Street игрокам предстоит кататься на спорткарах по мегаполису, горным серпантинам и прибрежным хайвеям. Также в гоночной аркаде доступен детальный тюнинг машины. Для запуска игры понадобится PC с процессором Intel Core i5-4590, видеокартой NVIDIA GeForce 950GT и 4 ГБ ОЗУ.
Дата выхода гонки не сообщается. Также разработчики не сказали, станет ли игра условно-бесплатной, как ее мобильная версия, или же будет распространяться на платной основе.
CarX Street доступна на iOS и Android. В App Store у игры 4,4 балла из 5, а в Google Play — 3,7 из 5.
3,7 это вообще позор по сути.
Посмотрел на ютубе что это. Красивые обработанные скрины, плюсы на этом закончились.
ну поглядим, что у них получится пока не понятно