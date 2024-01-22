Вышел тизер PC-порта гоночной аркады CarX Street от российских авторов

Вы погружаетесь в мир ночных уличных гонок, где вы можете исследовать огромный город и его окрестности, которые предлагают разнообразие трасс: от оживлённых городских улиц, полных трафика и неожиданных поворотов, до горных серпантинов и завораживающих прибрежных хайвеев, где можно разогнаться до предела.

Дрифтуйте, развивайте скорость, пробивайтесь сквозь трафик и станьте лучшим среди других игроков, участвуя в сетевых заездах. Вы можете создать машину своей мечты, используя детальный тюнинг, который позволяет раскрыть весь потенциал физики поведения автомобиля и адаптировать его под свой стиль вождения.