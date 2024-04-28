Фанаты WarCraft 3 смастерили диораму базы Ночных Эльфов

Небольшая группа энтузиастов по созданию диорам (MiniQuest 64) опубликовали свое новое творение - диораму базы Ночных Эльфов из Warcraft 3. Ранее авторы публиковали диорамы для Альнса, Нежити и Орды, а теперь очередь дошла и до ушастых обитателей мира военного ремесла.
Авторы долго размышляли над тем, какую же сцену из компании ночных эльфов они хотят показать публике на этот раз. В итоге решено было выбрать финальную миссию под названием "Конец Вечности" из Reigh of Chaos, где Малфурион, Тиранда и их союзники подготавливаются к сдерживанию атаки демонов.
Как и в предедущих диорамах, авторы использовали в своей работе все те же материалы: софт по 3D моделированию (Fusion 360 и Blender), эпоксидную смолу, термоклей, бумагу, пластик и прочих доступных под рукой материалов. Работа над миниатюрой заняла 4 месяца.
В конце ролика авторы поделились любопытной статистикой:
- Всего на создание четырех диорам ушло 16 месяцев;
- Отсканировано и задизайнено около 60 моделек;
- В ручную было разукрашено около 100 моделек;
- Было распечатано около 200 детелей.
Да неважно что не всё пиликали-сверлили вручную, важен результат. И как по мне - так вышло очень здорово.