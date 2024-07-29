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Castle Crashers 26.08.2008
Экшен, Адвенчура, Аркада, Ролевая, Фэнтези, Юмор, Кооператив
8.7 296 оценок

Кооперативный beat 'em up Castle Crashers получит дополнение Painter Boss Paradise

butcher69
Новости

Во время пресс-конференции The Behemoth, компания анонсировала новое DLC для Castle Crashers, кооперативного beat 'em up 2008 года (который получил ремастер для PS4 и Nintendo Switch в 2019 году). Дата выхода Painter Boss Paradise пока не определена, но она появится в Steam.

Новое DLC включает в себя нового персонажа Paint Junior, который может проявлять «мощное искусство», чтобы победить врагов, а также новые арты для всех играбельных персонажей и их оружия. Последние придают моделям более современный вид, хотя их можно отключить.

Однако, пожалуй, самое значительное дополнение - это интеграция "Мастерской Steam" и возможность создавать скины рыцарей. Их можно будет передавать другим игрокам, расширяя возможности кастомизации до совершенно нового уровня.

Следите за новостями и узнавайте дату выхода Painter Boss Paradise в ближайшие месяцы. Castle Crashers доступна для Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One, Switch и PC. О

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