Борьба со Злом продолжается! - Castlevania Advance Collection получит премиальное физическое издание ©

Компании Konami и Limited Run Games о том, что в скором времени настоящие фанаты серии смогут приобрести физическое издание Castlevania Advance Collection. Как было объявлено на презентации LRG3, оно выйдет для консолей PS4, Xbox и Switch, а также для ПК.

Стандартное издание будет представлено в четырех вариантах обложек, каждая из которых имеет свою уникальную картинку. Limited Run также предложит Advanced Edition, включающее SteelBook и огромную коробку Game Boy Advance для хранения коллекционных предметов. Для истинных же фанатов авторы подготовили Ultimate Edition с еще большим количеством эксклюзивных предметов, таких как теневая коробка, литографические печати и другие ретро-аксессуары.

Стоит отметить, что тираж физических изданий будет ограничен, поэтому если вы хотите успеть забрать свою копию, то нужно успеть сделать предварительный заказ Castlevania Advance Collection в период с 28 июля по 10 сентября.