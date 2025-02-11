Cat Quest 3 получила крупное бесплатное обновление с новым режимом

Любители кошачьих приключений, приготовьтесь! Cat Quest 3 вчера получила бесплатное крупное обновление на всех платформах.

Главное нововведение — режим Mew Game, который добавляет уникальные модификаторы для проверки навыков даже самых опытных игроков. Среди них: «Девять жизней» (ограниченное число попыток), «Голые лапы» (запрет на оружие и броню), «No Leveling» (без повышения уровня) и многое другое.

Cat Quest III доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а новый режим уже можно опробовать бесплатно!