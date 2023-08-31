Кошачье ролевое приключение Cat Quest 3 обзавелось первым геймплейным трейлером ©

Gentlebros и Kepler Interactive представили трейлер игрового процесса кошачьего ролевого приключения Cat Quest 3. Третий эпизод серии обещает еще больше приключений котят. Эта очаровательная ролевая игра, действие которой разворачивается в открытом 2.5D мире, выйдет в 2024 году на PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam.

Вам понадобится добрых девять жизней, чтобы пережить этот эпический квест, непохожий ни на что, что вы когда-либо испытывали. Дайте волю своему внутреннему буканьеру и отправляйтесь на поиски легендарной Полярной звезды. Окунитесь в пиратскую жизнь охотника за сокровищами, отыщите каждую улику и насладитесь острыми ощущениями безудержных исследований, не имея времени на болтовню.

Но не дайте себя обмануть кристально чистой воде: монстры прячутся повсюду. Множество злобных врагов проверят ваши кошачьи рефлексы как на суше, так и на море: эти орды пиратов готовы схватить вас в любой момент, так что вам предстоит приветствовать их хорошим пинком.