Кошачье ролевое приключение Cat Quest 3 получило крупное контентное обновление

Бесстрашные морские коты и их отважные капитаны приглашаются в новые приключения с бесплатным обновлением для Cat Quest 3! Оно уже доступно на ПК через Steam и скоро появится на Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Что нового?

Пять побочных заданий — встречайте новых героев, раскрывайте секреты знакомых персонажей и сражайтесь с опасными врагами.

— встречайте новых героев, раскрывайте секреты знакомых персонажей и сражайтесь с опасными врагами. Четыре подземелья с уникальными историями, механиками и головоломками.

с уникальными историями, механиками и головоломками. Три битвы с боссами , которые проверят вашу стратегию и навыки.

, которые проверят вашу стратегию и навыки. Новая экипировка — создайте своего уникального персонажа для победы в Чатрайбии.

Cat Quest III доступна на ПК и консолях.