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Cat Quest 3 08.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
8.1 38 оценок

Кошачье ролевое приключение Cat Quest 3 получило крупное контентное обновление

butcher69
Новости

Бесстрашные морские коты и их отважные капитаны приглашаются в новые приключения с бесплатным обновлением для Cat Quest 3! Оно уже доступно на ПК через Steam и скоро появится на Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Что нового?

  • Пять побочных заданий — встречайте новых героев, раскрывайте секреты знакомых персонажей и сражайтесь с опасными врагами.
  • Четыре подземелья с уникальными историями, механиками и головоломками.
  • Три битвы с боссами, которые проверят вашу стратегию и навыки.
  • Новая экипировка — создайте своего уникального персонажа для победы в Чатрайбии.

Cat Quest III доступна на ПК и консолях.

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