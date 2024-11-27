Кошачье ролевое приключение Cat Quest 3 получило крупное контентное обновление

Бесстрашные морские коты и их отважные капитаны приглашаются в новые приключения с бесплатным обновлением для Cat Quest 3! Оно уже доступно на ПК через Steam и скоро появится на Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.
Что нового?
- Пять побочных заданий — встречайте новых героев, раскрывайте секреты знакомых персонажей и сражайтесь с опасными врагами.
- Четыре подземелья с уникальными историями, механиками и головоломками.
- Три битвы с боссами, которые проверят вашу стратегию и навыки.
- Новая экипировка — создайте своего уникального персонажа для победы в Чатрайбии.
Cat Quest III доступна на ПК и консолях.