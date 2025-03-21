Стратегия Cataclismo вышла из раннего доступа

Стратегия Cataclismo от Digital Sun Games официально покинула ранний доступ и теперь доступна в полной версии 1.0 на ПК. Финальный релиз включает новый контент, дополнительные механики и исправления, а также завершенную сюжетную кампанию.
Что нового в версии 1.0?
- Завершение кампании – в финальном акте доступно шесть новых сценариев и 20 часов геймплея.
- Новый биом – The Depths – опасная локация, полная Опалиновых Ужасов, более агрессивных врагов. Из-за темноты игрокам придется строить источники света.
- Дополнения к режимам – биом доступен в Survival, редакторе уровней и двух новых картах Skirmish.
- Survival теперь в стиле rogue-lite – после каждой волны игроки получают карты Boost с бонусами.
- Обновления доступности – новые настройки, умения для Айрис Ренегат и исправления ошибок.
Cataclismo предлагает уникальное сочетание обороны башен и градостроения, а релиз 1.0 делает игру еще более насыщенной.
напоминает их миллионы про нашествие зомби в паропанк стиле