Стратегия Cataclismo вышла из раннего доступа

Стратегия Cataclismo от Digital Sun Games официально покинула ранний доступ и теперь доступна в полной версии 1.0 на ПК. Финальный релиз включает новый контент, дополнительные механики и исправления, а также завершенную сюжетную кампанию.

Что нового в версии 1.0?

Завершение кампании – в финальном акте доступно шесть новых сценариев и 20 часов геймплея.

Новый биом – The Depths – опасная локация, полная Опалиновых Ужасов, более агрессивных врагов. Из-за темноты игрокам придется строить источники света.

Дополнения к режимам – биом доступен в Survival, редакторе уровней и двух новых картах Skirmish.

Survival теперь в стиле rogue-lite – после каждой волны игроки получают карты Boost с бонусами.

Обновления доступности – новые настройки, умения для Айрис Ренегат и исправления ошибок.

Cataclismo предлагает уникальное сочетание обороны башен и градостроения, а релиз 1.0 делает игру еще более насыщенной.