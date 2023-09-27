Вышла демоверсия игры Cats on Duty - стратегия про котов от российских разработчиков

Российская студия Prikol Team анонсировала Cats on Duty — стратегию в реальном времени с механикой «три в ряд» и защитой башен. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.
Cats on Duty вдохновлена Plants vs Zombies и Tower Swap. Пользователям предстоит создать армию котов, улучшать башни и сражаться с противниками.
Шутки в сторону, ведь лотки котиков подверглись серьёзной опасности со стороны зомби, космических насекомых, глубинных монстров и чёрт знает кого ещё. Пора решать головоломки, набирать очки и собирать отряд самых крутых котанов.
Демоверсию игры уже можно скачать в Steam
Три в ряд + плант против зомби
Выглядит по-наркомански, но задумка интересная - в начале нулевых три-в-ряд был очень популярным жанром да и кошаки, тоже плюс.
опять зарубежные буржуи пытаются выдать за национальную разработку! Это ж надо, решили на кошках подзаработать. На фоне мирового кризиса даже кошки на запад бежать начинают, лишь бы подальше от наших "разработчиков". Но все равно спасибки им за демку, попробую поиграть - что там за котики такие "русские" будут водиться? Надеюсь там хоть кот Бегемот есть!
Российский геймдев