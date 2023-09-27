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Cats on Duty 2024 г.
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Вышла демоверсия игры Cats on Duty - стратегия про котов от российских разработчиков

Borovik-rus
Новости

Российская студия Prikol Team анонсировала Cats on Duty — стратегию в реальном времени с механикой «три в ряд» и защитой башен. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

Cats on Duty вдохновлена Plants vs Zombies и Tower Swap. Пользователям предстоит создать армию котов, улучшать башни и сражаться с противниками.

Шутки в сторону, ведь лотки котиков подверглись серьёзной опасности со стороны зомби, космических насекомых, глубинных монстров и чёрт знает кого ещё. Пора решать головоломки, набирать очки и собирать отряд самых крутых котанов.

Демоверсию игры уже можно скачать в Steam

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Spillik

Три в ряд + плант против зомби

3
qDan

Выглядит по-наркомански, но задумка интересная - в начале нулевых три-в-ряд был очень популярным жанром да и кошаки, тоже плюс.

1
Gridon

опять зарубежные буржуи пытаются выдать за национальную разработку! Это ж надо, решили на кошках подзаработать. На фоне мирового кризиса даже кошки на запад бежать начинают, лишь бы подальше от наших "разработчиков". Но все равно спасибки им за демку, попробую поиграть - что там за котики такие "русские" будут водиться? Надеюсь там хоть кот Бегемот есть!

1
Jarvis666

Российский геймдев

1