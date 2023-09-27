Вышла демоверсия игры Cats on Duty - стратегия про котов от российских разработчиков

Российская студия Prikol Team анонсировала Cats on Duty — стратегию в реальном времени с механикой «три в ряд» и защитой башен. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

Cats on Duty вдохновлена Plants vs Zombies и Tower Swap. Пользователям предстоит создать армию котов, улучшать башни и сражаться с противниками.

Шутки в сторону, ведь лотки котиков подверглись серьёзной опасности со стороны зомби, космических насекомых, глубинных монстров и чёрт знает кого ещё. Пора решать головоломки, набирать очки и собирать отряд самых крутых котанов.

Демоверсию игры уже можно скачать в Steam