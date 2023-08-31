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об игре
Cave Story+ 22.03.2010
7.6 41 оценка

В Epic Games Store началась раздача платформера Cave Story+

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butcher69
Новости

В магазине Epic Games Store началась раздача очередной игры, которую пользователи цифровой платформы смогут бесплатно загрузить до 18:00 7 сентября.

Как и было объявлено на прошлой неделе, на этот раз настала очередь Cave Story+.

Как загрузить ее? Очень просто: зайдите на страницу Cave Story+ в Epic Games Store, нажмите на кнопку "Получить", войдите в систему, используя свои учетные данные, и следуйте инструкциям на экране до их завершения. После этого игра навсегда войдет в вашу библиотеку, и вы сможете установить ее в любое время.

Игра Cave Story+, разработанная Дайсуке Амайей, поставит нас на место героя, который борется с миром, населенным кроликоподобными существами - мимигами. Не помня, кто он и откуда, герой решает защитить этих маленьких существ от злого ученого, который угрожает им.

Справиться с этой задачей герою поможет механика экшен-шутера, напоминающая о великой классике жанра времен 8- и 16-битных систем.

2
4
Cave Story+
22.03.2010
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Victor Dukoff

Так его уже раздавали. ЕМНИП, даже неоднократно.

1
Tiktotayou124

Чёт эпики в последнее время только инди-шлак и раздают.

0
DORAEMON1989

интересно

0
Slayer1993

Всё ещё одна из лучших инди-игр, за которую не жалко и деньги отдать.

-1