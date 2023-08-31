В Epic Games Store началась раздача платформера Cave Story+

Cave Story, вероятно, является самой известной инди-игрой всех времен. Она предлагает уникальную историю с яркими характерами, тайнами и часами непрекращающегося веселья. Cave Story — это приключенческий экшен от получившего признание критиков независимого дизайнера Дайсукэ Амайи, известного фанатам под псевдонимом Pixel. Наполненная непревзойденным обаянием и шармом, Cave Story отправляет вас в уникальный мир, где необычная раса существ, похожих на кроликов и называемых мимигами, резвится на свободе.

Вы просыпаетесь в темной пещере, не помня, кто вы такой, откуда пришли и почему вы здесь. Наткнувшись на деревню мимиг, вы обнаруживаете, что над некогда беззаботными мимигами нависла грозная тень опасности в лице жестокого ученого. Теперь единственная надежда мимиг — молчаливый мальчик с потерей памяти, который не может вспомнить даже своего имени.

Бегите, прыгайте, стреляйте, летайте и открывайте новые пути в крупном приключенческой экшене, напоминающем классические 8- и 16-битные игры. Возьмите управление в свои руки, узнайте об истоках мощи этого мира, остановите безумного злодея и спасите мимиг!ми.