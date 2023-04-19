Приключенческая игра с живыми актерами The Centennial Case: A Shijima Story выйдет на мобильных устройствах ©

Square Enix выпустит приключенческую игру The Centennial Case: A Shijima Story для iOS через App Store и Android через Google Play 25 апреля по цене $17,99, объявила компания.

The Centennial Case: A Shijima Story впервые вышла для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam 12 мая 2022 года.

Вот обзор игры, представленный в App Store:

Режиссер Коитиро Ито (Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) и продюсер Дзюнити Эхара (NieR: Automata), The Centennial Case: A Shijima Story рассказывает о злополучной семье Шиджима, в которой за последнее столетие произошла цепь необъяснимых смертей. Игрокам предстоит взять на себя роль писательницы Харуки Кагами и, используя свои способности к дедукции, раскрыть правду о четырех убийствах, произошедших в семье Шиджима за последние сто лет. Возьмитесь за эту доступную таинственную историю, раскройте истину дела и выявите преступника!

Ясухито Тачибана, продюсер фильма Netflix "Голый режиссер", выступает в качестве оператора и режиссера сценария фильма The Centennial Case: A Shijima Story, поднимая визуальное повествование на новый уровень благодаря высококачественной кинематографии и захватывающему живому игровому процессу. Игроки погрузятся в подлинно традиционную японскую историю, где они перенесутся во времени в разные эпохи Японии, собирая информацию, разбросанную по всем эпохам, чтобы раскрыть правду о злополучной семье Сидзима и разгадать вековую тайну.