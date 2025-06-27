Ashes of Elrant - масштабное дополнение для Chained Echoes выйдет 7 августа

Издатель Deck13 Spotlight и разработчик Umami Tiger объявили о скором выходе дополнительного контента для популярной RPG Chained Echoes. Расширение под названием Ashes of Elrant выйдет 7 августа и обещает подарить фанатам еще больше захватывающих приключений.

В «Ashes of Elrant» игроки отправятся в новую неизведанную землю Элрант — место, полное тайн и опасностей, где не всё так, как кажется на первый взгляд. Сюжет дополнения разворачивается непосредственно перед финальной битвой оригинальной игры, давая возможность подготовиться к решающему столкновению и встретиться с любимыми героями.

Новые испытания включают более 40 уникальных монстров и боссов, а также 15 новых музыкальных треков от талантливого композитора Эдди Марианукро и, возможно, сюрприз от внешней группы. Визуально дополнение сохраняет фирменный пиксельный стиль игры, а для разнообразия геймплея разработчики добавили мини-игру «Рыбалка», которая обещает быть куда более увлекательной, чем просто «мини».

Кроме того, поклонники узнают больше о загадочном клане Crimson Wings и его роли в истории Валандиса. Новые подробности о предыстории мира и мотивах персонажей помогут глубже погрузиться в сюжет, а к актёрскому составу присоединится особенный герой — Белый Волк.

Chained Echoes уже доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam и GOG. Выход «Ashes of Elrant» станет отличным поводом вновь вернуться в этот удивительный фэнтезийный мир и пережить новые приключения.