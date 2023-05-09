Chained Echoes подверглась ревью-бомбингу ©

Chained Echoes - это пошаговая ролевая игра, получившая признание как критиков, так и игроков, и ставшая одним из самых рейтинговых игровых релизов 2022 года. Но теперь, спустя несколько месяцев после своего первого запуска в декабре, она оказалась взорвана рецензиями. По данным сайта OpenCritic, Chained Echoes имеет общий рейтинг 90 баллов, что прочно утверждает ее в числе 10 самых рейтинговых видеоигр прошлого года.

Chained Echoes отдает дань уважения классическим японским ролевым играм эпохи SNES и одновременно двигает жанр вперед. В игре реализована уникальная боевая система, которая делает пошаговые сражения стремительными и стратегическими, а также предлагает эмоционально захватывающий сюжет, полный интересных персонажей и душераздирающих поворотов. С момента выхода в прошлом году Chained Echoes получила практически всеобщее признание, однако в последнее время оценки пользователей игры изменились.

На страницах Metacritic для Chained Echoes на различных платформах в последнее время появилось множество низких пользовательских оценок. Это, в свою очередь, значительно снизило пользовательский рейтинг Chained Echoes, однако никаких реальных "обзоров", объясняющих, почему игра стала объектом нападок, опубликовано не было. Глава отдела продуктов Deck13 выдвинул версию, что пользователи из определенного региона ставят игре низкие оценки за то, что она не поддерживает их язык, но это не было подтверждено.

Недавно команда Chained Echoes приняла участие в AMA на Reddit, и издатель отмечает, что "довольно часто вы получаете "эй, переведите на испанский", или "когда китайский", или "когда бразильский порт"". Deck13 попыталась объяснить, что из-за продолжительности игры, стоимости перевода и относительно небольшой пользовательской базы в некоторых регионах локализация зачастую невозможна. И именно после этого и началась эта атака "пустыми" обзорами с негативными оценками.

По какой-то причине страница Xbox Series X для Chained Echoes еще не была атакована. На данный момент эта версия игры имеет общий рейтинг критиков 88 и почти такой же рейтинг пользователей - 8,7.

Однако, по большому счету, это не должно сильно навредить репутации игры. В конце концов, Chained Echoes по-прежнему является одной из самых рейтинговых новых игр 2022 года и должна претендовать на несколько наград на церемонии вручения Game Awards 2023 года, так как она вышла за рамками прошлогодней программы.

Chained Echoes уже доступна для PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X.