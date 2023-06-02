Chained Echoes 08.12.2022
7.5 40 оценок

Обновление пошаговой ролевой игры Chained Echoes добавляет Новую игру+

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monk70
Новости

Разработчик Matthias Linda выпустил обновление v1.2 для пошаговой RPG Chained Echoes. Обновление уже доступно для ПК, Mac и Linux и будет доступно для консолей в течение следующих нескольких недель. Оно добавляет опцию «Новая игра +», а также корректирует систему создания кристаллов в игре.

Chained Echoes выпущена в декабре 2022 года для ПК, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Она следует за группой героев, которые собрались вместе, чтобы попытаться положить конец континентальной войне и уничтожить недавно обнаруженное оружие массового поражения. Столкновения происходят на заданных полях сражений с собственными элементами окружающей среды, которыми можно воспользоваться.

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