Вышла тактика о Восточной Европе Chains of Freedom - игроки оценили

15 апреля состоялся релиз пошаговой тактики Chains of Freedom, которая отправит игроков в зловещую антиутопическую Восточную Европу. Игрокам предстоит возглавить отряд элитных бойцов, которому предстоит раскрыть заговор, угрожающий народу вымышленного местного государства.

Chains of Freedom выпущена независимой литовской студией Nordcurrent, при этом выглядит почти как ААА проект, предлагая неповторимый вайб тёмных, постапокалиптических мест, хорошую графику и традиционный пошаговый геймплей.

Игра уже успела набрать Очень положительные (>80%) отзывы в Steam.

Chains of Freedom особенно понравилась фанатам XCOM и очень напоминает Mutant Year Zero. Несмотря на некоторые недостатки (например, ограничение по числу ходов, когда в игре есть промахи), большинство игроков остались довольны покупкой, отмечая хороший сеттинг и сюжет, систему прокачки и тактическую составляющую.

Игра доступна на PC (Steam, Epic Games, GOG) и консолях: Xbox X|S, и PS4/PS5.