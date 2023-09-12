Психологический хоррор The Chant получил бесплатное дополнение The Gloom Below и обновление

Владельцы The Chant — однопользовательской приключенческой хоррор-игры от третьего лица, действие которой разворачивается на отдаленном духовном острове, — теперь могут бесплатно насладиться The Gloom Below, первым DLC к игре.
The Gloom Below добавляет дополнительную информацию, улучшенные способности, новое оружие и некоторых новых врагов, а также уделяет значительное внимание боевым элементам игры, что дает пользователям еще много часов ужасающего удовольствия; каждая смерть приближает игроков к спасению, поэтому очень важно найти правильный билд.
Этот DLC доступен бесплатно всем владельцам базовой игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).
В связи с выпуском бесплатного DLC основная игра The Chant сегодня получила существенное обновление, включающее значительные изменения и улучшения, в том числе:
- Улучшенный ИИ: враги теперь более наблюдательны и отзывчивы, что делает сражения более сложными и увлекательными. Более того, враги теперь могут преследовать игроков дальше.
- Улучшения боя: игроки теперь могут испытать более совершенную боевую систему с более плавным и более отзывчивым автоматическим прицеливанием и более точной механикой столкновений как для атак игрока, так и для атак противника, что приводит к более захватывающему и приятному боевому опыту.
- Обновлённая система опыта «Разум, тело, дух»: враги теперь делятся на три различных типа: разум, тело и дух. Игроки получают опыт в этих категориях, побеждая врагов соответствующих типов. Оружие и способности наносят увеличенный урон при использовании против того же класса противника. Кроме того, индикаторы здоровья врагов имеют цветовую маркировку в зависимости от их типа опыта, что помогает игрокам принимать стратегические решения.
- Улучшенные визуальные эффекты: игра теперь предлагает более яркое и четкое представление Мрака, улучшая общее впечатление.