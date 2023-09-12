Психологический хоррор The Chant получил бесплатное дополнение The Gloom Below и обновление ©

Владельцы The Chant — однопользовательской приключенческой хоррор-игры от третьего лица, действие которой разворачивается на отдаленном духовном острове, — теперь могут бесплатно насладиться The Gloom Below, первым DLC к игре.

The Gloom Below добавляет дополнительную информацию, улучшенные способности, новое оружие и некоторых новых врагов, а также уделяет значительное внимание боевым элементам игры, что дает пользователям еще много часов ужасающего удовольствия; каждая смерть приближает игроков к спасению, поэтому очень важно найти правильный билд.

Этот DLC доступен бесплатно всем владельцам базовой игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

В связи с выпуском бесплатного DLC основная игра The Chant сегодня получила существенное обновление, включающее значительные изменения и улучшения, в том числе: