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The Chant 03.11.2022
6.3 70 оценок

Психологический хоррор The Chant получил бесплатное дополнение The Gloom Below и обновление

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monk70
Новости

Владельцы The Chant — однопользовательской приключенческой хоррор-игры от третьего лица, действие которой разворачивается на отдаленном духовном острове, — теперь могут бесплатно насладиться The Gloom Below, первым DLC к игре.

The Gloom Below добавляет дополнительную информацию, улучшенные способности, новое оружие и некоторых новых врагов, а также уделяет значительное внимание боевым элементам игры, что дает пользователям еще много часов ужасающего удовольствия; каждая смерть приближает игроков к спасению, поэтому очень важно найти правильный билд.

Этот DLC доступен бесплатно всем владельцам базовой игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

В связи с выпуском бесплатного DLC основная игра The Chant сегодня получила существенное обновление, включающее значительные изменения и улучшения, в том числе:

  • Улучшенный ИИ: враги теперь более наблюдательны и отзывчивы, что делает сражения более сложными и увлекательными. Более того, враги теперь могут преследовать игроков дальше.
  • Улучшения боя: игроки теперь могут испытать более совершенную боевую систему с более плавным и более отзывчивым автоматическим прицеливанием и более точной механикой столкновений как для атак игрока, так и для атак противника, что приводит к более захватывающему и приятному боевому опыту.
  • Обновлённая система опыта «Разум, тело, дух»: враги теперь делятся на три различных типа: разум, тело и дух. Игроки получают опыт в этих категориях, побеждая врагов соответствующих типов. Оружие и способности наносят увеличенный урон при использовании против того же класса противника. Кроме того, индикаторы здоровья врагов имеют цветовую маркировку в зависимости от их типа опыта, что помогает игрокам принимать стратегические решения.
  • Улучшенные визуальные эффекты: игра теперь предлагает более яркое и четкое представление Мрака, улучшая общее впечатление.
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