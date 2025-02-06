Представлен новый кинематографичный трейлер Chernobylite 2: Exclusion Zone

Польская студия The Farm 51 представила новый кинематографичный трейлер своего постапокалиптического экшена Chernobylite 2: Exclusion Zone. В видео персонаж рассказывает об опасностях чернобылита — уникального минерала, который стал объектом охоты для множества авантюристов.

Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет поддерживать русские субтитры.

Ранее студия сообщила, что за четыре дня собрала деньги на добавление функции переключения между видами во время боя.