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Chernobylite 2: Exclusion Zone 2025 г.
Экшен, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.1 57 оценок

Представлен новый кинематографичный трейлер Chernobylite 2: Exclusion Zone

butcher69
Новости

Польская студия The Farm 51 представила новый кинематографичный трейлер своего постапокалиптического экшена Chernobylite 2: Exclusion Zone. В видео персонаж рассказывает об опасностях чернобылита — уникального минерала, который стал объектом охоты для множества авантюристов.

Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет поддерживать русские субтитры.

Ранее студия сообщила, что за четыре дня собрала деньги на добавление функции переключения между видами во время боя.

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