Создатели Chernobylite 2 показали ролевые элементы в новом трейлере

Компания The Farm 51 выпустила новый трейлер игры Chernobylite 2: Exclusion Zone, демонстрирующий некоторые её ключевые особенности. Это начало кампании, направленной на углубление игрового контента, после того, как были показаны общие особенности проекта с помощью первых трейлеров.

Как вы хорошо знаете, после наших предыдущих публикаций мы получили массу ценных отзывов от всех вас. Хотя общий прием был очень положительным, многие чувствовали, что чего-то не хватает, какой-то особенности, которая сделала первую часть для них приятным опытом.

Разработчики дали понять, что они очень серьёзно относятся к комментариям сообщества и готовы адаптироваться, как они делали много раз во время кампании Kickstarter и на этапе раннего доступа Chernobylite. В этом смысле The Farm 51 претендует на полное уважение сообщества, которое хочет принять во внимание все поднятые вопросы.

Мы взялись за это, выпустив первую Chernobylite в раннем доступе в 2019 году, и мы уверены в том, что игра имела успех и что к финальному релизу в неё уже сыграли 2 миллиона игроков, а также в очень положительные отзывы пользователей об игре, являются результатом нашего с вами сотрудничества.

Скоро стартует новая кампания на Kickstarter, призванная сделать Chernobylite 2: Exclusion Zone лучше.