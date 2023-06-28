Градостроительная стратегия Chinese Empire получит бесплатный пролог этим летом ©

Несколько лет назад издатель Playway представил градостроительную стратегию Chinese Empire от разработчиков Yeyun, в которой вы сразитесь с самим императором Китая и расширите и улучшите свою империю. Сегодня компании объявили, что игра получит бесплатный пролог на ПК в Steam летом нынешнего года.

Пролог познакомит вас с миром Chinese Empire, объяснит самые важные игровые механики, научит управлять ресурсами и товарами и оптимально строить города.

После многих лет войны наступило мирное время. К сожалению, великий император умирает, и вы, молодой, неопытный Хуанди, управляете страной. Судебный советник твоего отца еще может кое-чему тебя научить. Он поможет вам построить свой первый процветающий город.

Каждый гражданин играет важную роль для всей империи. Назначая сотрудников на строго определенные задачи, он позволяет поддерживать порядок, эффективность и контроль над всей экосистемой. Рабочие могут выращивать урожай, добывать ресурсы, производить товары, разводить животных, убивать, торговать и т. д.

Каждое здание должно быть связано с остальной частью поселения дорогами, чтобы функционировать. Именно по дорогам жители маршируют, чтобы пойти на работу или перевезти товары. Хорошо спроектированная дорожная сеть повысит эффективность всей империи.

Ресурсы добываются разными способами. Некоторые мы можем получить из урожая, другие из добычи, а третьи из торговли. Переработка сырья также играет ключевую роль, потому что теперь из определенных ингредиентов мы можем производить совершенно новые товары, такие как хлеб, бумага или шелк.

В игре есть полный годовой цикл. Каждый сезон имеет уникальную палитру цветов и климат. Сезоны также влияют на игровой процесс как модуляторы, например. замедляя жителей зимой или увеличивая рост урожая во время дождя.

Карта континента позволяет более удобно управлять торговыми путями. Вы можете импортировать товары из отдаленных регионов в обмен на произведенные товары.

Каждый год игрок выбирает одну из трех вытянутых карт. Бонусы, содержащиеся в картах, действуют еще год. Они по-разному влияют на игру: повышают или понижают эффективность рабочих, построек, добавляют погодные бонусы или случайные события из региона и т.д.