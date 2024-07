Chivalry 2 больше не получит нового контента

Разработчик Chivalry 2 компания Torn Banner объявила, что последнее обновление игры знаменует собой «завершение контента и функций», а значит, она больше не будет получать значимых обновлений.

В своем сообщении в Steam Torn Banner заявила, что, по ее мнению, за три года поддержки Chivalry 2, включавшей многочисленные обновления, нового контента и улучшение качества жизни, студия «более чем достигла своей цели» - удвоить размер Chivalry 2 в течение всего срока ее существования.

С момента выхода Chivalry 2 обновления увеличили количество карт с командными заданиями с пяти до тринадцати, ввели в игру конный бой, добавили тонны нового снаряжения и многое другое. Обновление Regicide, вышедшее в мае, знаменует конец истории Chivalry 2, а также регулярных пополнений контента.

Хотя поддержка Chivalry 2, возможно, уже завершена, это не означает, что франшиза заканчивается, как Torn Banner поспешила напомнить фанатам в сообщении в Steam.

Сейчас команда работает над другой многопользовательской игрой в рамках франшизы Chivalry, а также над грядущим сиквелом кооперативного экшен-хоррора No More Room in Hell 2. Torn Banner утверждает, что она собирает свою команду «по количеству и навыкам», чтобы «поразить игроков», когда выйдет следующая игра Chivalry.

Кроме того, Chivalry 2, возможно, и не получит больше контента, но все же будет обновляться с помощью исправлений по мере необходимости. Официальные и неофициальные серверы останутся активными, как и система подбора игроков, так что вам не придется беспокоиться о том, что еженедельные рейды Chivalry 2 закончатся.

Сама Chivalry 2 тоже никуда не исчезнет. Вы можете приобрести игру прямо сейчас на PC, PlayStation и Xbox. Необычно, что игра не является бесплатной, но она доступна через Game Pass, так что если вы являетесь подписчиком, вы можете проверить ее без дополнительной платы.