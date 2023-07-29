Chivalry 2 и Disco Elysium будут главными играми августовского набора Humble Choice ©

На страницах сайта deadlabs известный источник утечек billbil-kun раскрыл три игры, которые войдут в августовскую линейку Humble Choice 2023 года.

Согласно информации, которой поделился инсайдер, подписчики сервиса получат Disco Elysium - The Final Cut, Chivalry 2 и Trek to Yomi начиная с 1 августа.

Следует иметь в виду, что полный список, который будет представлен через несколько дней, будет гораздо длиннее: например, в июле подписчики получили восемь игр, включая Yakuza 4 Remastered, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition и Temtem.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести августовский набор