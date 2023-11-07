Крупное обновление Reclamation для Chivalry 2 добавляет новую карту и многое другое на поле средневековой битвы

Сегодня выходит обновление Chivalry 2: Reclamation от разработчика Torn Banner Studios и издателя Tripwire Presents. Обновление Reclamation выходит на всех поддерживаемых платформах, включая ПК (через Steam и Epic Games Store), PlayStation 4 и PlayStation 5, устройства семейства Xbox One и консольные системы Xbox Series X|S, и является одним из самых масштабных обновлений контента от Torn Banner Studios.

Оно включает в себя совершенно новую карту для фирменных 64-игровых сражений, новый ограниченный режим игры "Last Peasant Standing", новое оружие и многое другое!

Chivalry 2 - это многопользовательский слэшер от первого лица, вдохновленный эпическими средневековыми сражениями. Игроки погружаются в действие каждого знакового момента эпохи - от столкновения мечей и шквалов огненных стрел до осады замков и т.д.

Доминируйте на огромных полях сражений, катапульты разрывают землю на части, игроки осаждают замки, поджигают деревни и убивают грязных крестьян на картах с командными заданиями.