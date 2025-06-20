Тестировщики раскритиковали Chrono Odyssey за графику и производительность

Разработчики Chrono Odyssey, амбициозной MMORPG от южнокорейской студии Chrono Studio, начали закрытое бета-тестирование, но первые отзывы игроков оказались далеко не восторженными. На Reddit и других платформах пользователи делятся впечатлениями, указывая на многочисленные недостатки текущей версии игры, созданной на движке Unreal Engine 5.
Пользователи отметили низкую производительность даже на мощных ПК: частота кадров колебалась от 40 до 80 FPS, а враги отображались с задержкой, в отличие от окружения. Анимации персонажей и противников назвали «дерганными» и «неестественными», а искусственный интеллект врагов — плохо проработанным, с примитивными атаками и отсутствием реакции на действия игроков.
Я играл на RTX 3070, и поверьте, это было ужасно. Я могу запускать игры с куда лучшей графикой и огромными мирами без проблем, но в Chrono Odyssey все просто кошмарно.
div_ao
Некоторые участники теста предположили, что игра изначально разрабатывалась для мобильных платформ, что объяснило бы «устаревший» вид графики и упрощенные механики, несмотря на использование передового движка.
Я играю на RX 6600, текстуры земли даже не загружаются, я вообще не понимаю, куда иду.
Psychological-Dot515
Вражеский ИИ ужасен и непредсказуем. Способности, которые должны явно по мне наносить урон, не работают, а противники спамят одни и те же движения снова и снова.
div_ao
Chrono Odyssey выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в четвертом квартале 2025 года, позиционируется как «MMORPG следующего поколения» с открытым миром и механиками манипуляции временем. Изначально релиз ожидался в 2022 году, но из-за перехода на Unreal Engine 5 и других трудностей сроки сдвинули.
Это печально . Вроде даже последняя надежда для MMORPG после убогой Throne and Liberty , любители жанра на неё уповали и тут на тебе :
Большая надежда на то, что им выкатили старую версию игры , что конечно же не правда.
У меня последняя надежда на Ashes of Creation, если мы когда-нибудь до нее доживем.
Можете не ждать эти помои. Может быть еще архейдж хроники что-то покажет, но надежды мало.
Ну, трон на самом деле, самое съедобное из того, что пока выходило.
Очередная MMORPG, которая растеряет базу через год после релиза?
Смотря на скриншот, в каком году игра выходит, в 2010?)))
Смотря на твой ник, тебе 5 лет?
Обоснуй неуч)))
а вот пришло ща заценим. но каких то надежд на проект нет карта из видео мизерная как и в тл кажется. редкостная ху-та даже к сервоку не конектит собственно как большинство игр от какао
Так им и надо. Желаю всем разрабам, которые добавляют в свои игры за*роченные механики souls-like, недельного поноса и низких продаж на старте. Опять эти боссы, которые либо замахиваются до пенсии, либо бесконечно спамят го*ном во всё стороны. Как же хочется обычных, нормальных игр.