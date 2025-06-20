Тестировщики раскритиковали Chrono Odyssey за графику и производительность

Разработчики Chrono Odyssey, амбициозной MMORPG от южнокорейской студии Chrono Studio, начали закрытое бета-тестирование, но первые отзывы игроков оказались далеко не восторженными. На Reddit и других платформах пользователи делятся впечатлениями, указывая на многочисленные недостатки текущей версии игры, созданной на движке Unreal Engine 5.

Пользователи отметили низкую производительность даже на мощных ПК: частота кадров колебалась от 40 до 80 FPS, а враги отображались с задержкой, в отличие от окружения. Анимации персонажей и противников назвали «дерганными» и «неестественными», а искусственный интеллект врагов — плохо проработанным, с примитивными атаками и отсутствием реакции на действия игроков.

Я играл на RTX 3070, и поверьте, это было ужасно. Я могу запускать игры с куда лучшей графикой и огромными мирами без проблем, но в Chrono Odyssey все просто кошмарно.



div_ao

Некоторые участники теста предположили, что игра изначально разрабатывалась для мобильных платформ, что объяснило бы «устаревший» вид графики и упрощенные механики, несмотря на использование передового движка.

Я играю на RX 6600, текстуры земли даже не загружаются, я вообще не понимаю, куда иду.



Psychological-Dot515

Вражеский ИИ ужасен и непредсказуем. Способности, которые должны явно по мне наносить урон, не работают, а противники спамят одни и те же движения снова и снова.



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Chrono Odyssey выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в четвертом квартале 2025 года, позиционируется как «MMORPG следующего поколения» с открытым миром и механиками манипуляции временем. Изначально релиз ожидался в 2022 году, но из-за перехода на Unreal Engine 5 и других трудностей сроки сдвинули.