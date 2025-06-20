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Chrono Odyssey 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
7.1 118 оценок

Тестировщики раскритиковали Chrono Odyssey за графику и производительность

Solstice Solstice

Разработчики Chrono Odyssey, амбициозной MMORPG от южнокорейской студии Chrono Studio, начали закрытое бета-тестирование, но первые отзывы игроков оказались далеко не восторженными. На Reddit и других платформах пользователи делятся впечатлениями, указывая на многочисленные недостатки текущей версии игры, созданной на движке Unreal Engine 5.

Пользователи отметили низкую производительность даже на мощных ПК: частота кадров колебалась от 40 до 80 FPS, а враги отображались с задержкой, в отличие от окружения. Анимации персонажей и противников назвали «дерганными» и «неестественными», а искусственный интеллект врагов — плохо проработанным, с примитивными атаками и отсутствием реакции на действия игроков.

Я играл на RTX 3070, и поверьте, это было ужасно. Я могу запускать игры с куда лучшей графикой и огромными мирами без проблем, но в Chrono Odyssey все просто кошмарно.

div_ao

Некоторые участники теста предположили, что игра изначально разрабатывалась для мобильных платформ, что объяснило бы «устаревший» вид графики и упрощенные механики, несмотря на использование передового движка.

Я играю на RX 6600, текстуры земли даже не загружаются, я вообще не понимаю, куда иду.

Psychological-Dot515
Вражеский ИИ ужасен и непредсказуем. Способности, которые должны явно по мне наносить урон, не работают, а противники спамят одни и те же движения снова и снова.

div_ao

Chrono Odyssey выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в четвертом квартале 2025 года, позиционируется как «MMORPG следующего поколения» с открытым миром и механиками манипуляции временем. Изначально релиз ожидался в 2022 году, но из-за перехода на Unreal Engine 5 и других трудностей сроки сдвинули.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
JackBV

Это печально . Вроде даже последняя надежда для MMORPG после убогой Throne and Liberty , любители жанра на неё уповали и тут на тебе :

«устаревший» вид графики
Unreal Engine 5
разрабатывалась для мобильных платформ

Большая надежда на то, что им выкатили старую версию игры , что конечно же не правда.

1
Suveren85

У меня последняя надежда на Ashes of Creation, если мы когда-нибудь до нее доживем.

1
Raphtallia Suveren85

Можете не ждать эти помои. Может быть еще архейдж хроники что-то покажет, но надежды мало.

Raphtallia

Ну, трон на самом деле, самое съедобное из того, что пока выходило.

Lazy Mutton

Очередная MMORPG, которая растеряет базу через год после релиза?

Денис Сидоров 5

Смотря на скриншот, в каком году игра выходит, в 2010?)))

Fronyx

Смотря на твой ник, тебе 5 лет?

1
Денис Сидоров 5 Fronyx

Обоснуй неуч)))

Alex40001

а вот пришло ща заценим. но каких то надежд на проект нет карта из видео мизерная как и в тл кажется. редкостная ху-та даже к сервоку не конектит собственно как большинство игр от какао

Jarvis666

Так им и надо. Желаю всем разрабам, которые добавляют в свои игры за*роченные механики souls-like, недельного поноса и низких продаж на старте. Опять эти боссы, которые либо замахиваются до пенсии, либо бесконечно спамят го*ном во всё стороны. Как же хочется обычных, нормальных игр.