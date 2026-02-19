Инсайдер: Chrono Trigger может получить ремейк или ремастер

На форуме ResetEra разгорелось обсуждение возможного возвращения культовой RPG Chrono Trigger. Поводом стал опрос от Square Enix, в котором игроков спросили, какую классическую игру компании они хотели бы увидеть в обновлённом виде. Большинство участников назвали именно Chrono Trigger.

Ситуацию подогрел инсайдер Джон Харкер, заявивший, что «над Chrono уже работают», и предложивший фанатам просить что-то ещё — например, продолжение Triangle Strategy или новую часть Final Fantasy Tactics. При этом он не уточнил, идёт ли речь о полномасштабном ремейке или ремастере с улучшенной графикой.

Харкер ранее публиковал точные сведения о серии Assassin’s Creed и датах презентаций Nintendo Direct и State of Play, что добавляет слуху веса. На фоне недавнего успеха переосмысления Dragon Quest VII фанаты всё активнее ждут официального анонса.