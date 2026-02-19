Инсайдер: Chrono Trigger может получить ремейк или ремастер

На форуме ResetEra разгорелось обсуждение возможного возвращения культовой RPG Chrono Trigger. Поводом стал опрос от Square Enix, в котором игроков спросили, какую классическую игру компании они хотели бы увидеть в обновлённом виде. Большинство участников назвали именно Chrono Trigger.
Ситуацию подогрел инсайдер Джон Харкер, заявивший, что «над Chrono уже работают», и предложивший фанатам просить что-то ещё — например, продолжение Triangle Strategy или новую часть Final Fantasy Tactics. При этом он не уточнил, идёт ли речь о полномасштабном ремейке или ремастере с улучшенной графикой.
Харкер ранее публиковал точные сведения о серии Assassin’s Creed и датах презентаций Nintendo Direct и State of Play, что добавляет слуху веса. На фоне недавнего успеха переосмысления Dragon Quest VII фанаты всё активнее ждут официального анонса.
Хотелось бы ремейк в духе dragon quest vii reimagined
зачем? лучше уже сразу делать в духе ремейка фф7, но целиком
если разработка велась 5 лет то ок если они только начали то это жопа
если переделывать игру в 3d то там работы тонна только первые полгода-год уйдут на ярмарку и замок а там потом такая кутерьма начнется не говоря уже о вариантах концовок игры которых 14
Не мечтай. Максимум что они могут сделать это ии ремейк по типу final fantasy tactics.
видел пару кадров из новья если ролики как то выглядят нор то вот сам игровой процесс просто мрак