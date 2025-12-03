Создатель Chrono Trigger вновь оговорился о возможном ремейке

Фанаты Chrono Trigger, культовой RPG 1995 года, получили повод для надежды на полноценный ремейк игры. Square Enix продолжает выпускать переработки своих классических игр в стиле HD-2D, и многие надеялись, что Chrono Trigger получит такое обращение. Несмотря на прошедшую 30-ю годовщину игры, о ремейке пока не объявлено, но комментарии одного из создателей дают новый стимул верить в проект.

Во время недавнего интервью на YouTube соавтор Chrono Trigger Юдзи Хории получил вопрос о разработке ремейка. Хории отказался подтвердить или опровергнуть существование проекта, пояснив, что «у него будут проблемы», если он что-либо скажет. Тем не менее сам отказ отрицать возможность разработки уже можно расценивать как намёк на будущий ремейк.

Chrono Trigger идеально подходит для формата HD-2D: обновлённая графика подчеркнёт визуальное богатство оригинала, а современные технологии позволят сохранить культовый геймплей. В прошлом игра уже была портирована на PS1, Nintendo DS, ПК и мобильные устройства, но фанаты давно мечтают о полноценной переработке, а интерес к такому ремейку остаётся чрезвычайно высоким.

С учётом популярности игры и энтузиазма аудитории, ремейк Chrono Trigger может стать коммерчески успешным проектом, способным привлечь как старых, так и новых игроков. Многие надеются, что к 2026 году мечты о HD-2D версии Chrono Trigger наконец станут реальностью, возвращая легендарное приключение на современную игровую сцену.