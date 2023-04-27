Cities: Skylines получит финальное дополнение Hotels & Retreats в конце мая ©

Paradox Interactive представила Cities: Skylines — Hotels & Retreats, последнее дополнение, разработанное Colossal Order для их культовой градостроительной игры. Paradox также представила пакеты для создания контента «Индустриальная эволюция», «Железные дороги Японии» и «Бруклин и Квинс», отмечая последние остановки в Cities: Skylines World Tour и предлагая игрокам более широкие возможности настройки и глубины. Дополнение Hotels & Retreats и наборы Content Creator Pack будут доступны 23 мая.

Cities: Skylines - Hotels & Retreats — это мини-расширение, которое позволяет игрокам строить роскошные жилые дома и туристические достопримечательности, чтобы повысить экономику своего города. В расширении игроки начинают с небольшой сети отелей, а затем открывают более специализированные номера.

Основные характеристики Cities: Skylines — Hotels & Retreats:

Здания отелей: общежития, домики, отели, роскошные курорты. Добавьте в свой город ряд гостиничных зданий с разным бюджетом.

Управление отелем: начните с однозвездочных отелей и открывайте новые возможности по мере роста доходов и популярности вашего бизнеса.

Туристические постройки: новые постройки будут поддерживать ваши отели: парки, рестораны, игровые площадки и кафе.

Расположение: подбор отелей с хорошим расположением будет иметь первостепенное значение, поскольку разные места будут привлекать разные туристические группы. Мы добавили 5 новых карт для ваших отелей (3 карты в европейском стиле, 1 тропическая карта и 1 умеренная карта).

Paradox также анонсировала две радиостанции, которые будут запущены вместе с расширением и пакетами Content Creator Pack 23 мая:

Фортепианное Радио — идеальная радиостанция для тех, кто любит причудливую и элегантную фортепианную музыку. С 16 песнями и примерно часом музыки ваш город безупречно поднимется у вас под рукой!

Поп-радио 90-х: вернитесь к классике 20-го века с «Поп-музыкой 90-х»! Наслаждайтесь 16 новыми треками и почти часом музыки.

Хотя сиквел уже готовится, Colossal Order намерена продолжать общую поддержку Cities: Skylines до конца года.