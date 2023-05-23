Для градостроительного симулятора Cities: Skylines вышло последнее бесплатное дополнение с новым контентом ©

Официальная поддержка популярного градостроительного симулятора Cities: Skylines подходит к своему логическому завершению. Разработчики из студии Colossal Order с 2015 года занимались улучшением и расширение игры, для которой сегодня было выпущено последнее дополнение. Бесплатное DLC под названием Hotels & Retreats уже доступно для скачивания, в честь его релиза авторы проекта опубликовали специальный трейлер.

Hotels & Retreats — это полностью бесплатное мини-расширение которое позволяет игрокам строить роскошные номера и туристические достопримечательности. Вместе с его релизом игроки Cities: Skylines, смогут существенно осовременить свои города и вывести их экономику на новый уровень. У вас будет возможность превратить мегаполис в настоящий туристический центр, добавляя курорты , общежития, конференц-отели и многое другое. Аддон приносит с собой новые карты, туристические здания, транспортные средства, дороги, украшения и многое другое.

Дополнение Hotels & Retreats для Cities: Skylines уже доступно для игры. После его выхода, разработчики официально сворачивает поддержку проекта и переключаются на разработку продолжение Cities: Skylines.