Tokyo Style в Cities: Skylines: три новых дополнения с атмосферой Японии

Разработчики Cities: Skylines объявили о выпуске целого набора дополнений, посвящённых современной Японии. Уже 24 сентября в игру появятся три новых DLC: Shops of Shibuya, Map Pack 4 и Harumi Nights.

Главным украшением станет Shops of Shibuya, созданное автором Stop it D. Этот набор переносит в игру знаменитый токийский квартал Сибуя с его яркой архитектурой и энергичной атмосферой. Игрокам предложат 3 уникальных здания, 2 парка, 27 малоэтажных и 27 высотных коммерческих строений, а также 47 декоративных объектов. Всё это позволит воссоздать аутентичные японские улицы с модными витринами и узкими переулками.

Второе дополнение — Map Pack 4 от Uncle Ron. Оно добавит 10 карт, вдохновлённых природными пейзажами от тропических архипелагов до суровых фьордов, а также 10 новых дорожных развязок для детальной проработки транспортной системы.

Третья новинка — радиостанция Harumi Nights с 16 музыкальными композициями, которые передают атмосферу ночной Японии: неоновые огни, оживлённые улицы и ритм мегаполиса.

Все три дополнения разработаны студией Tantalus Media и будут доступны как по отдельности, так и в комплекте. Предзаказ уже открыт, а релиз состоится 24 сентября 2025 года в 11:00 МСК.

Интересно, что Colossal Order намекнула и на скорое раскрытие даты выхода Bridges & Ports для Cities: Skylines II, пообещав фанатам «приятный сюрприз».

Таким образом, оригинальная Cities: Skylines продолжает получать свежий контент, позволяя игрокам строить города мечты и поддерживая интерес сообщества даже на фоне выхода второй части.